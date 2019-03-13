В Индию прибыла военная делегация из РФ во главе с главкомом Сухопутных войск

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Военная делегация РФ в ходе рабочего визита в Дели обсудит с индийскими коллегами проведение двусторонних учений "Индра-2019" и обучение военнослужащих Индии в военных вузах РФ.

"В Дели с рабочим визитом прибыла военная делегация во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым", - сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, в ходе визита предусматривается проведение переговоров с руководящим составом сухопутных войск Индии по вопросам развития двустороннего взаимодействия, проведения межвидового российско-индийского учения "Индра" на территории Индии в 2019 году, обучения индийских военнослужащих в вузах Сухопутных войск и участия в Армейских международных играх.

В ходе визита планируется посещение одного из бронетанковых соединений, а также ознакомление с образовательным процессом в Национальном колледже обороны Республики Индии, отметили в Минобороны РФ.

В Минобороны добавили, что мероприятие проводится в соответствии с Планом двусторонних контактов на 2019 год.