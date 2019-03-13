Южная Корея будет настаивать на переговорах с КНДР в этом году для решения вопроса по денуклеаризации

Гонконг. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Сеул будет настаивать на переговорах с Северной Кореей, в том числе саммитах между лидерами двух стран, в этом году, чтобы возобновить диалог между Вашингтоном и Пхеньяном по денуклеаризации, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения двух Корей.

"В тесной координации с США, (мы) будем настаивать на межкорейских переговорах, чтобы помочь США и Северной Корее снова встретиться и договориться по вопросам денуклеаризации и принятии соответствующих мер", - говорится в отчете о политике министерства на 2019 год.

В ведомстве также заявляют, что продолжат добиваться "тесного сотрудничества лидеров Юга и Севера" для улучшения отношений между двумя странами и установления мира на Корейском полуострове.

Министерство также отметило, что правительство предпримет подготовительные шаги для экономического сотрудничества между двумя Кореями. В частности, рассматривается возможность открытия индустриального комплекса Кэсон и возобновление туров на гору Кумган.

"В рамках подготовки к возобновлению работы индустриального парка Кэсон и туров на гору Кумган, (мы) предпримем подготовительные шаги и создадим (правильную) среду в рамках глобальных санкций", - сказано в сообщении министерства.

Южная Корея закрыла индустриальный парк в 2016 году. Туры на гору Кумган были приостановлены в 2008 году после того, как южнокорейский турист был убит северокорейским солдатом.

Вашингтон, однако, по-прежнему настороженно относится к возобновлению этих проектов. В США опасаются, что подобные шаги могут подорвать режим глобальных санкций против Пхеньяна в то время, когда ведутся переговоры о денуклеаризации.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин ранее отмечал, что Южная Корея проведет консультации с Соединенными Штатами о путях возобновления совместных проектов с Севером, включая развитие туризма на горе Кумган и промышленный комплекс Кэсон.