Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы в Японском море
Малый противолодочный корабль.
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали артиллерийские удары по морским объектам условного противника в заливе Петра Великого в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ТОФ Николай Воскресенский.
"Малый противолодочный корабль МПК-82 и противодиверсионные катера П-420 и П-377 в рамках учения по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем поразили огнем артиллерии сбрасываемые парашютные мишени", - сказал Воскресенский.
Помимо удара по объектам, сброшенным с воздуха, флот отработал удары по макетам морских мин.
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