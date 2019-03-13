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13.03.2019
РИА Новости

Корабли ТОФ отработали артиллерийские стрельбы в Японском море

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Малый противолодочный корабль
Малый противолодочный корабль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали артиллерийские удары по морским объектам условного противника в заливе Петра Великого в Японском море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ТОФ Николай Воскресенский.

"Малый противолодочный корабль МПК-82 и противодиверсионные катера П-420 и П-377 в рамках учения по организации противовоздушной обороны корабля на переходе морем поразили огнем артиллерии сбрасываемые парашютные мишени", - сказал Воскресенский.

Помимо удара по объектам, сброшенным с воздуха, флот отработал удары по макетам морских мин.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
Япония
Продукция
П-37
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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