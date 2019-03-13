Мотострелковые подразделения Восточного военного округа провели учения на островах Итуруп и Кунашир Курильской гряды

Хабаровск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Двусторонние тактические учения военнослужащих мотострелковых подразделений, начались в Сахалинской области, на полигонах Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.

"Учения мотострелковых подразделений по ведению наступления в сложных условиях боя стартовали на островах Итуруп и Кунашир", - говорится в сообщении.

По условиям учений, отряды условного противника высадились на берег моря и заняли оборону для обеспечения подхода основных сил.

"Мотострелки ВВО под прикрытием танков Т-72Б и БМП-2 прорвали оборону "противника" и заняли позиции, чтобы лишить "неприятеля" возможности осуществлять манёвры", - отмечается в сообщении.

Огневую поддержку подразделениям оказали гранатометчики и расчеты 120-мм минометов комплекса "Сани".

Особенностью тренировки стало выполнение военнослужащими задач в условиях активных действий диверсионно-разведывательных групп условного противника.

По данным пресс-службы, всего в мероприятиях принимают участие около 500 военнослужащих, задействовано до 70 единиц техники.