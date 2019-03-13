Ракету "Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков" в конце 2019 года

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые запустят с боевого корабля в конце 2019 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Ранее гиперзвуковые ракеты "Циркон" запускали только с берегового стенда. Испытания ракеты в конце года впервые произведут с морского носителя -— головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота.

2 марта немецкое издание Stern заявило, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" превзошли ожидания западных экспертов, так как им потребуется всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его.

Ракеты "Циркон" создаются для поражения как морских, так и наземных целей. Их скорость достигает 9 Махов, а дальность полета более 1 тыс. км. На вооружение они могут поступить в течение трех лет.

В феврале СМИ назвали объекты в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы для России со стороны Вашингтона.