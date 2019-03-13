Войти
13.03.2019
Известия.ru

Ракету "Циркон" испытают с фрегата "Адмирал Горшков" в конце 2019 года

298
0
+2
Источник изображения: Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые запустят с боевого корабля в конце 2019 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Ранее гиперзвуковые ракеты "Циркон" запускали только с берегового стенда. Испытания ракеты в конце года впервые произведут с морского носителя -— головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков", входящего в состав Северного флота.

2 марта немецкое издание Stern заявило, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" превзошли ожидания западных экспертов, так как им потребуется всего пять минут, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его.

Ракеты "Циркон" создаются для поражения как морских, так и наземных целей. Их скорость достигает 9 Махов, а дальность полета более 1 тыс. км. На вооружение они могут поступить в течение трех лет.

В феврале СМИ назвали объекты в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы для России со стороны Вашингтона.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
ГЗЛА
СФ
Похожие новости
13.03.2019
Раскрыты сроки первого пуска "Циркона" с корабля
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
05.10.2016
В США назвали самое опасное оружие российского флота
28.07.2014
«Железо» нового флота России
05.02.2014
Собрать заново
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.03 12:53
  • 8
Новым легким ракетам для вертолетов увеличили дальность
  • 13.03 12:50
  • 12
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
  • 13.03 12:41
  • 23
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 13.03 12:18
  • 5
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
  • 13.03 11:47
  • 1
Эстонская разведка "обнаружила" опасность российских газопроводов
  • 13.03 11:44
  • 3
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 11:14
  • 18
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 11:03
  • 3
Россию назвали "проигравшей военной сверхдержавой"
  • 13.03 10:48
  • 5
Анонсированы пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с новейшего фрегата ВМФ России
  • 13.03 08:50
  • 1
Канцлер Германии поддержала идею создания европейского авианосца
  • 13.03 08:37
  • 9
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 13.03 08:33
  • 19
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 13.03 08:26
  • 8
На трассе во Владивостоке перевернулся "Панцирь-С1"
  • 13.03 07:56
  • 37
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 13.03 06:56
  • 1
Роскосмос показал новейший ракетный двигатель МВ-171МВ