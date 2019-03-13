Новейший ракетный фрегат ВМФ РФ "Адмирал Горшков" вошел в Средиземное море

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Горшков". Будущая модификация будет иметь литеру "М" и по оснащению претендовать на роль эсминца.

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей Северного флота во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" во вторник рано утром по московскому времени, пройдя пролив Гибралтар, вошел в акваторию Средиземного моря, следует из мониторинговых данных передвижения морских судов международной системы AIS.

В состав отряда во главе "Адмиралом Горшковым", оснащенным крылатыми ракетами "Калибр, входят многофункциональное судно материально-технического обеспечения "Эльбрус", спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Кама".

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота России, в субботу российский фрегат "Адмирал Горшков" вместе с кораблями отряда, пройдя пролив Ла-Манш, вышел в Атлантику.

Это первый дальний поход "Адмирала Горшкова" - одного из самых современных российских кораблей. По данным Северного флота, отряд в ближайшие месяцы будет выполнять задачи дальнего похода в различных точках Мирового океана. В частности, "Адмирал Горшков" войдет в состав российской эскадры в Средиземном море, сообщил "Интерфаксу" в минувший вторник информированный источник.

Как сообщал "Интерфакс", у берегов Британии за передвижением российской корабельной группы следил эсминец Defender Королевских ВМС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

В понедельник перед проходом через Гибралтар облет российских кораблей в Атлантике совершил противолодочный самолет ВМС США, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. По имеющимся данным, в ходе серии пролетов вблизи российских кораблей американский морской разведчик снижался до высоты 160 метров над уровнем моря.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по боевикам в Сирии.