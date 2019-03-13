Рогозин обсудил с директором NASA предстоящий старт к МКС очередной российско-американской экспедиции

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Главы "Роскосмоса" и NASA наметили перспективы двустороннего взаимодействия, сообщил глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин в своем "Твиттере".

"Сегодня провёл телефонный разговор с (главой NASA) Джимом Брайденстайном. Обсудили предстоящий пуск с Байконура и будущие двусторонние контакты", - написал Д.Рогозин.

Со своей стороны глава NASA "поделился радостью в связи с удовлетворением их финансовой заявки на дальнейшее развитие Лунной программы", сообщил Д.Рогозин.

Как сообщалось, очередная экспедиция на МКС запланирована на четверг. Ракета-носитель "Союз-ФГ", которой предстоит вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12", во вторник будет установлена на "Гагаринском старте" космодрома "Байконур".

В составе экипажа - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Россиянин и американец должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормально отделение одного из боковых блоков первой ступени, который вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.