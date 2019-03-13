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13.03.2019
ТАСС

Белый дом запросил у Конгресса $21 млрд на финансирование NASA в 2020 финансовом году

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Источник изображения: https://twitter.com/nasa

В частности, предполагается, что на программы по изучению планет уйдет $2,6 млрд

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Администрация США запросила у Конгресса США $21 млрд на финансирование Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте NASA бюджетном запросе.

Белый дом "запрашивает $21 млрд для NASA, что на $283 млн или на 1,4% больше, чем в 2019 году", отмечается на сайте. При этом в нынешнем финансовом году законодатели выделили на финансирование управления на $500 млн больше, чем сейчас затребовала администрация.

Бюджет предусматривает финансирование программ по изучению планет в размере $2,6 млрд. В эту сумму входит около $600 млн, предназначенных для запланированной на 2023 год экспедиции NASA на Европу - шестой по счету спутник Юпитера. "Отправив эту миссию на коммерческой ракете-носителе, NASA сэкономит более $700 млн, что позволит выделить дополнительное финансирование деятельности управления", - говорится в документе.

Президентский проект бюджета представляет собой направленный Конгрессу запрос, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации. Законодатели Палаты представителей и Сената Конгресса сами разрабатывают и утверждают правительственные расходы, после чего итоговый документ подписывает или отклоняет глава государства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
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