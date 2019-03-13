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13.03.2019
Интерфакс-АВН

Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве

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Кибербезопасность
Подразделения кибербезопасности финансируются в приоритетном порядке. Фото с сайта www.arcyber.army.mil.
Источник изображения: www.arcyber.army.mil

Вашингтон. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в бюджетном запросе в Конгресс США предлагает направить $9,6 млрд для содействия миссиям Минобороны США в киберпространстве, говорится в тексте документа, опубликованном в понедельник на сайте Белого дома.

"В бюджете отводится высокий приоритет кибербезопасности и кибероперациям, он запрашивает более $9,6 млрд в 2020 году, чтобы способствовать трем ключевым миссиям министерства обороны в киберпространстве", - говорится в документе.

Тремя ключевыми миссиями Пентагона в киберпространстве в документе называются защита собственных информационных систем, поддержка целей военного командования и защита государства.

Эти инвестиции, говорится в документе, предоставят необходимые ресурсы для наращивания потенциала США в киберпространстве, инвестиций в трудовые ресурсы в этой сфере и сохранения высоких стандартов кибербезопасности в США.

Кроме того, предлагаемый бюджет "поддерживает создание" американских космических сил.

Также бюджет предполагает "усовершенствование средств ядерного сдерживания" США, в частности, инвестиции в стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и другие вооружения.

Белый дом в понедельник опубликовал бюджетный запрос Конгрессу США на 2020 финансовый год с расходами $4,7 трлн. В их числе расходы на сумму $8,6 млрд на строительство заграждений на границе с Мексикой.

Как пишет агентство Bloomberg, проект почти наверняка будет отклонен, после чего последуют длительные переговоры, которые могут завершиться очередной приостановкой работы правительства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Мексика
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Трамп Дональд
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ИТ
Кибербезопасность
Ядерный щит
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