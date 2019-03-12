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12.03.2019
ИноСМИ

The Times (Великобритания): взгляд редакции на НАТО, Россию и Турцию — мнимое доверенное лицо Путина

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Варшаве.
Источник изображения: © AP Photo, Alik Keplicz

Закупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов C-400 ставит под угрозу безопасность НАТО и усиливает западные разногласия. Турецкому президенту Эрдогану следует еще раз подумать по поводу заключения такой сделки, так как США не преминут ввести экономические санкции, отмечает британская "Таймс".


Турция как государство, находящееся на пересечении Европы и Азии, зачастую рассматривается как мост, соединяющий Восток и Запад. Однако в своих дипломатических действиях она смещается со своего давнего места в западном альянсе. К ужасу своих союзников по НАТО, правительство Эрдогана собирается закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. На этой неделе генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti), возглавляющий Европейское командование Вооруженных сил США, доложил на слушании в Сенате, что эта сделка может поставить под угрозу безопасность Североатлантического альянса.

Президенту Эрдогану следовало бы прислушаться к предупреждению, учитывая возможные санкции со стороны США. Сближаясь с Москвой, он предлагает российскому руководству внести раскол в трансатлантический альянс, членство в котором до сих пор было полезным для Турции. Действия Владимира Путина не продиктованы доброй волей в отношении к Анкаре. Он заинтересован в реализации своей давнишней цели - подрыве единства альянса. Но именно турецкий народ останется в проигрыше.

В своем заявлении генерал Скапаротти подчеркнул, что российские ракетные системы не могут быть интегрированы в систему противовоздушной обороны Североатлантического союза. Это существенно повышает вероятность того, что они могут быть использованы для того, чтобы следить за самолетами НАТО, например, передовым истребителем F-35. Турция уже получила 2 самолета F-35 и планирует заказать еще сотню единиц. Сделка сейчас находится под угрозой срыва, так как Вашингтон заблокировал транспортировку до тех пор, пока не решится вопрос о закупках российских ракет.

Поворот Эрдогана в сторону Кремля, на первый взгляд, кажется странной политикой. Исторически, Турция относилась к России с осторожностью, и на то есть веские причины. Современный союз Анкары с США уходит корнями к 1946 году, когда Сталин строил агрессивные планы в отношении турецкой территории. После вступления Турции в НАТО в 1952 году отношения с Вашингтоном были порой неустойчивыми, особенно после войны на Кипре в 1974 году, однако пока это было самой большой сложностью.

Турецкий лидер превращает свою страну в ненадежного союзника. Эта авантюра отчасти объясняется внутриполитическими причинами, так как в этом месяце состоятся муниципальные выборы, и он хочет продемонстрировать, что является сильным лидером. Однако его маневр в сторону Москвы, похоже, меньше касаются вооружений, чем Сирии. Если, в конце концов, Эрдоган уступит требованиям НАТО и выйдет из сделки по поводу закупки ракетных комплексов С-400, то, вероятнее всего, взамен он будет настаивать на ответной услуге США - отказе от поддержки сирийских курдов.

Президент Путин, тем временем, извлекает выгоду из свободной дипломатии своего турецкого партнера. Он знает, что Россия может провести полномасштабный штурм Идлиба на северо-западе Сирии, который является последним опорным пунктом оппозиции Асада. В сентябре турецкий и российский лидеры договорились о том, что Россия остановит запланированный штурм сирийских войск. Если же сейчас это произойдет, то около 3 миллионов беженцев направятся к турецкой границе. Это и есть реальная политика господина Путина, цель которой сеять вражду в отношениях США с их союзниками. Однако это не будет играть на руку Турции, так как в России хорошо помнят, как Турция сбила один из ее военных самолетов в 2015 году.

Президент Трамп пренебрежительно относился к значимости НАТО, но сближение Турции и России не является непосредственно его ошибкой. Напряженность в отношениях между Анкарой и Вашингтоном нарастала в течение нескольких лет, отчасти из-за вопроса о сирийских курдах. Эрдоган также считает, что Америка своим молчанием поддержала противников президента Турции во время попытки государственного переворота в 2016 году.

Тем не менее, закупка российской военной техники - это важный шаг для Турции, что может стать залогом для заключения последующих сделок. Это поставило бы под сомнение один из главных принципов НАТО - стандартизацию военной техники и боевой подготовки. Господин Эрдоган утверждает, что Турция купила бы и американские ракеты "Пэтриот", если бы могла себе позволить приобрести обе системы. К тому же система коллективной безопасности, предлагаемая НАТО, не может быть осуществлена, так как Североатлантический альянс находится в состоянии постоянных перемен. Господин Путин намерен углубить раскол. Надо помешать ему в этом преуспеть.


Редакционная статья

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Великобритания
Кипр
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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Путин Владимир
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