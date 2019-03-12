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12.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США предсказали проигрыш в военном столкновении с Россией

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Источник изображения: U.S. Army/Sgt. Sarah Kirby

Американский стратегический исследовательский центр RAND Corporation рассчитал, что без дополнительных и значительных финансовых вложений США могут проиграть в локальных конфликтах России или Китаю.

RAND Corporation ежегодно проводит военную симуляцию, которая часто спонсируется Пентагоном, где моделирует условия конфликта между США (синими) и их противниками (красными), пишет Breaking Defense.

Военный эксперт Девид Окманек рассказал, что в последних сценариях синие раз за разом уступают России и Китаю.

"Речь не о кошмарном сценарии фильма "Красный рассвет", где комми завоевывают Колорадо", – подчеркивает автор материала.

Расклад в военной игре показал, что Америка может "потерять" Прибалтику или Тайвань, что разрушит "мировой порядок, который США поддерживали со времен Второй мировой войны".

По мнению эксперта, американское оружие, на которое затрачиваются сотни миллиардов долларов в год, обладает множеством "ахиллесовых пят".

"F-35 всегда властвуют в небе, когда они в воздухе, но их в больших количествах уничтожают на земле", – уверен экс-заместитель главы министерства обороны США с многолетним опытом в военных играх Роберт Уорк.

Однако, говорят американские эксперты, любой самолет когда-нибудь должен приземлиться, а на авиабазе или авианосце в море он может быть легко уничтожен ракетами дальнего действия с точным наведением. По их словам, раньше таким вооружением обладала только Америка, теперь же российские и китайские арсеналы пополняются "умным" оружием, а "враги" совершенствуют свои технологии.

Окманек считает, что существующую проблему можно решить, если финансировать военную сферу значительно выше. Он предлагает тратить вместо 8 млрд долларов в три раза больше – 24 млрд долларов (3,3% бюджета Пентагона) в год.

Уорк поддержал мнение коллеги и отметил, что краткосрочные риски практически отсутствуют, однако выразил обеспокоенность взаимоотношениями между США и Россией или Китаем через 10-20 лет.

По мнению экспертов, благодаря таким вложениям можно будет использовать технологии, которые "отпугнут противников" и позволят нанести решающие удары в первые 72 часа войны. Также они отмечают важность усиления противоракетной обороны.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Проекты
Авианосец
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