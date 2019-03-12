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12.03.2019
ТАСС

На службу в российскую армию поступили почти 400 тыс. контрактников

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

С 2012 года их число выросло более чем в два раза

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество контрактников в российских вооруженных силах на сегодняшний день достигло почти 400 тыс. контрактников. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"С 2012 года количество контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек", - сказал министр.

По его словам, сейчас в каждом полку и бригаде два батальона комплектуются контрактниками, третий комплектуется призывниками, которые не привлекаются к выполнению боевых задач.

"Сегодня в вооруженных силах 136 батальонных тактических групп, укомплектованных военнослужащими-контрактниками, готовых к выполнению любых поставленных задач",- уточнил министр.

Он также отметил, что на сегодняшний день общая укомплектованность армии доведена до 95-100%. При этом все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий, армий ВВС и ПВО, командиры дивизий имеют боевой опыт. А среди командиров общевойсковых бригад и полков боевой опыт имеют 96%.

Ранее начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил в интервью газете "Красная звезда", что число контрактников в российских вооруженных силах превысило в 2018 году 350 тысяч человек.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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