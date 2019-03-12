Россия за шесть лет более чем в 30 раз нарастила число высокоточных крылатых ракет

Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне.

"Принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет – более чем в 30 раз", – сказал министр, передает РИА "Новости".

По его словам, в 2012 году в Вооруженных силах высокоточного оружия большой дальности практически не было. "Исправных самолетов-носителей было только 30, а авиационных крылатых ракет – всего 37. Из-за длительной подготовки полетных заданий – около 44 суток – речи об эффективном применении этого оружия не было", – подчеркнул Шойгу.

Он добавил, что на оснащении трех подразделений беспилотной авиации в Вооруженных силах был 91 устаревший комплекс с беспилотными летательными аппаратами выпуска 1970-х. "По своим характеристикам они не могли выполнять задачи в современном бою", – констатировал Шойгу.

Министр добавил, что возрождение военных представительств при предприятиях промышленности позволило сократить количество отказов военной техники в 2,7 раза. Он добавил, что в том числе самолеты и корабли Вооруженных сил РФ за время операции в Сирии нанесли 166 ударов крылатыми ракетами по позициям террористов. Также по итогам операции в Сирии для российских ударных вертолетов созданы управляемые ракеты с увеличенной дальностью действия – до 15 километров. Всего российская армия протестировала в Сирии 316 образцов вооружения.

Шойгу также сообщил, что российские войска с 2012 года получили на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет как наземных, так и для подлодок. Он напомнил, что в соответствии с майскими указами президента Владимира Путина 2012 года Минобороны разработало план деятельности до 2020 года. "В результате за шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", 108 баллистических ракет подводных лодок", – сказал Шойгу, передает ТАСС.

Он также отметил, что войсковая группировка России в Крыму усилена и обеспечивает защиту территории полуострова.

Кроме того, министр сообщил, что вооруженные силы России в 2019 году впервые получат ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности. Он отметил, что с 2012 года в войсках сформировано 38 воинских частей, на вооружении которых находится более 2 тыс. современных беспилотников.

Одновременно Минобороны с 2012 года построило в Арктике 475 объектов военной инфраструктуры. "Всего в Арктике на островах Котельный, Земля Александры, Врангеля и мысе Шмидта за шесть лет возведено 475 объектов общей площадью более 710 тыс. кв. м. В них размещены военнослужащие, специальное вооружение и техника", – сказал министр.

Число контрактников в Вооруженных силах России с 2012 года возросло более чем в два раза, почти до 400 тыс. человек. "Сегодня действует новая система комплектования Вооруженных Сил. С 2012 года количество контрактников возросло более чем в два раза и в настоящее время составляет 394 тысячи человек", – сказал министр.

По словам Шойгу, сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий – призывниками. "При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются", – пояснил Шойгу.

Всего в российской армии 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками, отметил Шойгу.

Алина Назарова