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12.03.2019
Российская газета

Шаманов предупредил о рисках холодной войны в связи с развалом ДРСМД

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Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов во время встречи с военными атташе, аккредитованными в Москве.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов во время встречи с военными атташе, аккредитованными в Москве.
Источник изображения: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов провел брифинг для иностранных атташе, который был посвящен итогам деятельности по законодательному обеспечению обороны РФ в прошлом году. В частности, он подробно остановился на последствиях развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Для Европы речь идет о рисках возвращения к холодной войне, заявил парламентарий. По его словам, может быть нанесен тяжелый удар по системе международной безопасности и стабильности.

Причем сами американцы останутся в недосягаемости, уточнил Шаманов.

Россия, заявил он, оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности. Депутат напомнил, что 4 марта своим указом президент РФ приостановил участие России в этом договоре до принятия соответствующих решений.

- Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем, - подчеркнул Шаманов.

Глава комитета при этом предупредил, что участие неядерных стран в отработке ударов тактическим ядерным оружием с участием США делает их целями для первоочередных ответных ударов со стороны России.

- Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках этой ядерной миссии? - спросил Шаманов.

Россия, продолжил он, учитывает возможность, что "американцы вам вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные".

- Мы это будем учитывать и, соответственно, вы становитесь целями для первоочередных ударов, и вы это должны осознавать, - предупредил Шаманов. - Уважаемые европейские коллеги, в этой связи у нас вызывает недоумение готовность размещать на своей территории объекты, которые будут обязательно включены в наши оперативные планы.

Глава оборонного комитета при этом заверил, что Россия не планирует наращивать численность Вооруженных сил, при этом задачи по повышению боевого потенциала Вооруженных сил в прошлом году решались в плановом порядке.

- У России нет планов увеличения численности Вооруженных сил и намерения ввязываться в разорительную гонку вооружений, - сказал парламентарий.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на поддержании высокого уровня боевой готовности стратегических ядерных и неядерных сил, наращивании эшелонированной системы воздушно-космической обороны, а также на совершенствовании подготовки войск и систем управления. При этом развитие стратегических вооружений ведется в строгом соответствии с международными обязательствами.

Шаманов дал понять, что Вооруженные Силы РФ имеют все возможности для защиты территории России и интересов страны вне ее.

- Боевой потенциал наших Вооруженных Сил и сегодня, и в обозримой перспективе обеспечивает гарантированное нанесение неприемлемого ущерба возможному агрессору в любых условиях обстановки, - подчеркнул парламентарий.

В частности, Россия продолжит проведение мероприятий, направленных на обеспечение ее суверенных прав в Арктике, на фоне постоянного военного присутствия США в северных широтах, подчеркнул он.

Между тем США впервые проигнорировали брифинг комитета Госдумы по обороне. При этом на мероприятии, по наблюдениям Шаманова, присутствовали представители "заметно большего, чем обычно, количества стран" - около 150 участников из почти 90 государств.


Татьяна Замахина

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