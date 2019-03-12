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12.03.2019
ТАСС

Шойгу: ВС России за время операции в Сирии нанесли 166 ударов крылатыми ракетами

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что удары были нанесены крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самолеты и корабли Вооруженных сил РФ за время операции в Сирии нанесли 166 ударов крылатыми ракетами по позициям террористов.

Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы по обороне.

"Впервые в ходе операции в Сирии вооруженные силы нанесли 166 ударов крылатыми ракетами большой дальности воздушного и морского базирования по объектам террористов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.

"При этом за счет внедрения современных систем обработки и передачи данных мы постепенно сократили время подготовки полетных заданий с полутора месяцев до трех часов", - отметил Шойгу.

Он также рассказал, что оснащение бомбардировщиков новыми прицельно-навигационными комплексами, такими как СВП-24, дало возможность применять обычные авиационные бомбы как высокоточное оружие с отклонением не более десяти метров от цели.

"В командно-разведывательной ударной системе "Стрелец" реализована возможность поражения целей через 8-12 минут с момента их обнаружения. То есть практически в реальном масштабе времени", - сообщил министр.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Стрелец
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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