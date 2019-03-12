Тайвань намерен приобрести в США новые истребители

Первый прошедший модернизацию в вариант F-16V истребитель ВВС Тайваня Lockheed Martin F-16А (тайваньский бортовой номер "6626", номер ВВС США 93-0727, серийный номер TA-26) во время летных испытаний, август 2018 года.

ЦАМТО, 11 марта. Тайвань направил в США официальный запрос на поставку новых истребителей с целью расширения возможностей национальной системы противовоздушной обороны.

Как сообщает Airrecognition.com со ссылкой на заявление начальника управления планирования Военно-воздушных сил Тайваня генерал-майора Тан Хун-аня (Tang Hung-an), в настоящее время в боевом составе ВВС Тайваня насчитывается 326 истребителей F-16A/B/V, F-2000-5 "Мираж" и F-CK-1 производства AIDC, но "растущая мощь ВВС НОАК привела к возникновению "дисбаланса" в районе Тайваньского пролива".

По словам генерала, Вооруженные силы не возражали бы против закупки новых истребителей, соответствующих их требованиям, но не будут раскрывать свои предпочтения в переговорах с США. Вместо этого командование ожидает получить рекомендаций США, а затем сделать выбор и согласовать стоимость покупки. Тайваньские СМИ, в свою очередь, сообщили, что речь может идти о покупке 66 новых самолетов F-16V.

В настоящее время ВВС Тайваня проводят модернизацию 144 истребителей F-16A/B до конфигурации F-16V в рамках проекта стоимостью 3,68 млрд. долл., реализация которого началась в 2016 году. Программа модернизации включает установку современного оборудования, в т.ч. РЛС APG-83 с АФАР с электронным сканированием (AESA), применяемую на истребителях F-22 и F-35, 6x8-дюймового центрального дисплея, модернизированного бортового компьютера, системы GPS навигации, средств радиоэлектронного противодействия и другого оборудования и систем вооружения. Как ожидается, модернизация будет завершена к концу 2023 года.