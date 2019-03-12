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12.03.2019
Интерфакс-АВН

Россия не разместит в Европе ракеты средней и меньшей дальности, пока этого не сделают США - Шаманов

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Владимир Шаманов
Владимир Шаманов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Россия не намерена первой размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и других регионах, заявил председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности Владимир Шаманов.

"Мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем", - сказал В.Шаманов на брифинге с иностранными военными атташе.

Он также подчеркнул, что ответственность за ликвидацию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будут нести, в том числе, "европейские страны, которые позволят разместить на своей территории подобные американские ракеты".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Шаманов Владимир
Проекты
РСМД
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