Минобороны опровергло удар ВКС России по Идлибу

Информация об ударах российских Военно-космических сил (ВКС) по сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

"ВКС России никаких ударов по целям в зоне деэскалации Идлиб не наносили", — цитирует ведомство "Интерфакс". Данные об ударах, появившиеся в СМИ со ссылкой на военные источники, абсолютно не соответствуют действительности, подчеркнули в ведомстве.

Ранее ряд изданий со ссылкой на источники сообщили о точечных ударах российских ВКС по Идлибу. Уточнялось, что это стало ответом на действия вооруженных формирований, и о широкомасштабной операции в регионе речь не идет. Собеседники журналистов подчеркнули, что акция согласовывалась с Турцией, которая также занимается патрулированием демилитаризованной зоны.

10 марта Россия и Сирия призвали мировое сообщество открыть глаза и обратить внимание на ситуацию в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Об этом говорится в распространенном 10 марта совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.