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12.03.2019
Интерфакс-АВН

Более 10 тысяч артиллеристов задействованы в учениях с боевыми стрельбами на юге России

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Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото
Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Стрингер

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии запланированы в ходе лагерных сборов более 200 подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО), сообщили в понедельник в окружной пресс-службе.

Военные сообщили, что учения пройдут на 20 полигонах ЮВО - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО привлечено более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

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Страны
Абхазия
Армения
Польша
Россия
Южная Осетия
Продукция
Бастион
Искандер
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Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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