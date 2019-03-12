Более 10 тысяч артиллеристов задействованы в учениях с боевыми стрельбами на юге России

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Пуски и стрельбы ракетных комплексов "Искандер-М", "Бал", "Бастион", реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии запланированы в ходе лагерных сборов более 200 подразделений ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО), сообщили в понедельник в окружной пресс-службе.

Военные сообщили, что учения пройдут на 20 полигонах ЮВО - в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа, Крыму, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"Всего к лагерным сборам подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО привлечено более 10 тыс. артиллеристов и около 3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации", - говорится в сообщении.