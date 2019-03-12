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12.03.2019
ТАСС

Комплексы "Бук-М3" поступят на вооружение военных в Сибири в 2019 году

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Бук-M3
Комплекс ПВО сухопутных войск средней дальности 9K317M3 "Бук-M3".
Источник изображения: http://www.niip.ru/

Военнослужащие ракетной бригады в настоящее время обучаются в Оренбурге, где знакомятся с тактико-техническими характеристиками и материальной базой комплекса

ТАСС, 11 марта. Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий армией генерал-майор Яков Резанцев.

"Новейшие комплексы "Бук-М3", которые в этом году поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника", - отметил командующий.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие ракетной бригады на данный момент проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. "Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса", - сказали в военном округе, добавив ТАСС, что комплексы "Бук-М3" будут дислоцироваться в Алтайском крае.

ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Продукция
Бук-M3
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