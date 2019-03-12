Комплексы "Бук-М3" поступят на вооружение военных в Сибири в 2019 году

Военнослужащие ракетной бригады в настоящее время обучаются в Оренбурге, где знакомятся с тактико-техническими характеристиками и материальной базой комплекса

ТАСС, 11 марта. Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам командующий армией генерал-майор Яков Резанцев.

"Новейшие комплексы "Бук-М3", которые в этом году поступят на вооружение в 41-ю общевойсковую армию, позволят повысить боевые возможности подразделений противовоздушной обороны по прикрытию охраняемых объектов от средств воздушного нападения противника", - отметил командующий.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), военнослужащие ракетной бригады на данный момент проходят обучение в Оренбурге на базе учебного центра войсковой противовоздушной обороны. "Экипажи изучат тактико-технические характеристики и материальную базу комплекса", - сказали в военном округе, добавив ТАСС, что комплексы "Бук-М3" будут дислоцироваться в Алтайском крае.

ЗРК "Бук-М3" позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.