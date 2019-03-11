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11.03.2019
Хайтек+

Посмотрите на новый боевой американский вертолет MD969 Combat Explorer. Всего с одним винтом!

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MD969 Combat Explorer
MD969 Combat Explorer.
Источник изображения: hightech.fm

Компания MD Helicopters представила на американской вертолетной выставке Heli-Expo 2019 новый боевой вертолет с одним винтом. Об этом пишет Defense World.

Разведывательно-ударный аппарат MD969 Combat Explorer создан компанией MD Helicopters на базе транспортного вертолета MD 902 Explorer с запатентованной системой NOTAR — без хвостового винта.

Вместо заднего винта, который, согласно расчетам, может снижать мощность вертолета до 20%, MD969 Combat Explorer использует воздушные сопла, установленные на хвостовой балке.



MD969 Combat Explorer сможет развивать крейсерскую скорость до 300 км/час. Предполагается, что на внешних держателях аппарат сможет перевозить вооружение разного типа и калибра.

Недавно американские авиастроительные компании Sikorsky и Boeing провели первое тестирование скоростного вертолета SB>1 Defiant с двумя основными винтами.

Святослав Иванов

Права на данный материал принадлежат Хайтек+
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
MD Helicopters
Sikorsky Aircraft
Проекты
LOH MD
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