Посмотрите на новый боевой американский вертолет MD969 Combat Explorer. Всего с одним винтом!

Компания MD Helicopters представила на американской вертолетной выставке Heli-Expo 2019 новый боевой вертолет с одним винтом. Об этом пишет Defense World.

Разведывательно-ударный аппарат MD969 Combat Explorer создан компанией MD Helicopters на базе транспортного вертолета MD 902 Explorer с запатентованной системой NOTAR — без хвостового винта.

Вместо заднего винта, который, согласно расчетам, может снижать мощность вертолета до 20%, MD969 Combat Explorer использует воздушные сопла, установленные на хвостовой балке.

MD969 Combat Explorer сможет развивать крейсерскую скорость до 300 км/час. Предполагается, что на внешних держателях аппарат сможет перевозить вооружение разного типа и калибра.

Недавно американские авиастроительные компании Sikorsky и Boeing провели первое тестирование скоростного вертолета SB>1 Defiant с двумя основными винтами.

Святослав Иванов