ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет

Военно-морскому флоту России в апреле нынешнего года передадут первый серийный патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Это современный противопиратский корвет. Сейчас он в Севастополе завершает свои испытания.

Об этом пишет издание FlotProm. Госиспытания, а стартовали они в декабре прошлого года, корвет проходит с опережением графика. В начале нынешнего месяца он справился со второй специальной курсовой задачей "Плавание и ведение боя одиночным кораблем": провел зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, условные пуски ракетным комплексом по морской и береговой объектам.

Пока не называется дата поднятия на корвете Андреевского флага, но отмечается, что "Дмитрий Рогачев" увеличит эскортные возможности в морской зоне. К тому же новый корабль отвечает задачам импортозамещения, на нем стоит российская силовая установка.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный корабль проекта 22160. В 2014 году его заложили на Зеленодольском заводе им. Горького, спустили на воду через три года. Корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, сопровождения караванов судов и борьбы с пиратами.

Светлана Цыганкова