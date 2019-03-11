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11.03.2019
Российская газета

ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет

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Корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Владимир Богачев/youtube.com

Военно-морскому флоту России в апреле нынешнего года передадут первый серийный патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев". Это современный противопиратский корвет. Сейчас он в Севастополе завершает свои испытания.

Об этом пишет издание FlotProm. Госиспытания, а стартовали они в декабре прошлого года, корвет проходит с опережением графика. В начале нынешнего месяца он справился со второй специальной курсовой задачей "Плавание и ведение боя одиночным кораблем": провел зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, условные пуски ракетным комплексом по морской и береговой объектам.

Пока не называется дата поднятия на корвете Андреевского флага, но отмечается, что "Дмитрий Рогачев" увеличит эскортные возможности в морской зоне. К тому же новый корабль отвечает задачам импортозамещения, на нем стоит российская силовая установка.

"Дмитрий Рогачев" - первый серийный корабль проекта 22160. В 2014 году его заложили на Зеленодольском заводе им. Горького, спустили на воду через три года. Корветы проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, сопровождения караванов судов и борьбы с пиратами.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
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4 комментария
№1
11.03.2019 02:05
Интересный проект . Ему бы еще беспилотник на палубу.
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№2
11.03.2019 03:09
А что у него интересного? Сторожевик - канонерка и тихоходный.
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№3
11.03.2019 10:21
Цитата, ID: 19334 сообщ. №2
А что у него интересного? Сторожевик - канонерка и тихоходный.
Прикрутят контейнеры и будет ,,стратегическим калиброносцем,,!
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№4
11.03.2019 12:28
Цитата, beka1 сообщ. №3
Прикрутят контейнеры и будет ,,стратегическим калиброносцем,,!
Самое то гонять пиратов на моторках. Надеюсь, "Калибры" будут с СБЧ?
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