Войти
11.03.2019
Военное обозрение

В США: Россия и КНР создают самолёты 5-го поколения, а мы тратимся на F-15

626
0
0

В США представители ассоциации военных лётчиков в отставке подвергли критике решение Пентагона увеличить расходы на приобретение самолётов 4-го поколения. Речь идёт о программе по увеличению числа приобретаемых всепогодных F-15. В американском командовании отмечают, что у этих самолётов после модернизации остаётся большой потенциал, от которого ВВС США не нужно отказываться.

Источник изображения: YouTube

В американских СМИ опубликовано мнение старшего научного сотрудника "Фонда наследия" по вопросам оборонной политики (США) Дж.Венейбла. По его словам, Пентагон собирается тратить деньги на F-15 Eagle и эксплуатировать эти истребители ещё 30 лет, в то время как "противники США активно вкладываются в разработку авиации не только 5-го, но уже и 6-го поколений".

По словам отставного военного лётчика, покупка самолётов 4-го поколения с прицелом на их использование в течение длительного срока не отвечает стратегии национальной обороны Соединённых Штатов.

Американский эксперт отмечает, что в стратегии Россия и Китай указаны в качестве противников США, а значит "необходимо активизировать подготовку к возможному конфликту с Москвой и Пекином".

В ходе мероприятия, организованного ассоциацией ветеранов ВВС США, Венейбл отметил, что F-15X "не дотягивает до современных требований и во многом проигрывает зарубежным самолётам пятого поколения".

Напомним, что на сегодняшний день самолёты 5-го поколения помимо США производят только две страны в мире. Это упомянутые Россия (Су-57) и Китай (один из производимых – J-20). Если не считать производством участие в программе F-35 ряда стран, называемых США "союзниками".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
J-20
ПАК ФА
Похожие новости
27.02.2017
Поколение пять
18.05.2016
Полуфабрикат японской гордости
27.04.2016
Создавая новейший истребитель, Япония оглядывалась на Китай и Россию
19.05.2015
Что защитит наше небо от «хищников»
03.08.2011
Нужен ли Южной Корее самолет пятого поколения?
24.01.2011
Крылья коротки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:14
  • 8
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом
  • 11.03 10:25
  • 3
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
  • 11.03 10:24
  • 36
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 11.03 10:23
  • 2
Маск ответил на поздравление Рогозина с успешным полетом Crew Dragon