В США: Россия и КНР создают самолёты 5-го поколения, а мы тратимся на F-15

В США представители ассоциации военных лётчиков в отставке подвергли критике решение Пентагона увеличить расходы на приобретение самолётов 4-го поколения. Речь идёт о программе по увеличению числа приобретаемых всепогодных F-15. В американском командовании отмечают, что у этих самолётов после модернизации остаётся большой потенциал, от которого ВВС США не нужно отказываться.

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В американских СМИ опубликовано мнение старшего научного сотрудника "Фонда наследия" по вопросам оборонной политики (США) Дж.Венейбла. По его словам, Пентагон собирается тратить деньги на F-15 Eagle и эксплуатировать эти истребители ещё 30 лет, в то время как "противники США активно вкладываются в разработку авиации не только 5-го, но уже и 6-го поколений".

По словам отставного военного лётчика, покупка самолётов 4-го поколения с прицелом на их использование в течение длительного срока не отвечает стратегии национальной обороны Соединённых Штатов.

Американский эксперт отмечает, что в стратегии Россия и Китай указаны в качестве противников США, а значит "необходимо активизировать подготовку к возможному конфликту с Москвой и Пекином".

В ходе мероприятия, организованного ассоциацией ветеранов ВВС США, Венейбл отметил, что F-15X "не дотягивает до современных требований и во многом проигрывает зарубежным самолётам пятого поколения".

Напомним, что на сегодняшний день самолёты 5-го поколения помимо США производят только две страны в мире. Это упомянутые Россия (Су-57) и Китай (один из производимых – J-20). Если не считать производством участие в программе F-35 ряда стран, называемых США "союзниками".