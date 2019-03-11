"Кинжал" ударил по F-35

Американским носителем гиперзвукового оружия станет обновленный старичок F-15

Разрекламированный на все лады, обошедшийся американской казне в 400 млрд долларов истребитель будущего F-35 может нести, как выяснилось, лишь явно устаревающие боеприпасы. Для перспективных ракет типа российского "Кинжала" он не годится. Вся надежда на проверенный F- 15.

О достоинствах "невидимки" пятого поколения эксперты говорили только в превосходных тонах. Военным чиновникам он предоставлялся универсальным решением. Но в июле 2018-го разразился скандал: комиссия Конгресса США, проведя ревизию программы самолета пятого поколения, выдала заключение о 1700 недостатках, 900 из которых критичны. Выяснилось, что сбоит компьютер, возникли проблемы в работе программы управления вооружением и т.п.

При широкой номенклатуре оружия – F-35 может нести внутри фюзеляжа ракеты класса воздух-воздух AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, КР Storm Shadow и AGM-158 JASSM, корректируемые (JDAM), кластерные (CBU-103, CBU-104) и управляемые авиабомбы (AGM-154 Jont Standoff Weapon), противотанковые ракеты Brimstone – типовой боекомплект в полете невелик: две ракеты AMRAAM и две КАБ. А главное – F-35 не годится под разрабатываемые в США гиперзвуковые ракеты. И военному ведомству США приходится решать проблему носителя перспективного оружия, над которым корпят американские КБ.

“F-35 не может быть носителем гиперзвуковых ракет”

В новом бюджетном году, начинающемся в Соединенных Штатах в октябре, ВВС запрашивают средства на покупку у компании "Боинг" (Boeing) восьми модернизированных F-15X. Последний раз летный парк пополнялся истребителями-бомбардировщиками этого типа в 2001 году. В течение пяти лет планируется закупить до 80 самолетов, причиной их возвращения в строй стала разработка в Америке тяжелых гиперзвуковых ракет.

Модернизированный F-15Х на основе F-15QA, изготовленного для ВВС Катара ("Большой футбол в Персидском заливе", "ВПК" №8, 2019), рассматривается Пентагоном не альтернативой стелс-истребителю, а как дополнение к нему.

При этом конструкторы и инженеры приложили максимум усилий для того, чтобы новшества впечатляли. Одна их модификаций может стать самым мощным самолетом в мире – на новых ракетных стойках F-15X сможет нести 22 ракеты класса "воздух-воздух". При необходимости его можно вооружить восемью ракетами "воздух-воздух" и 28 корректируемыми бомбами малого калибра.

Для пилотов разработан шлем, позволяющий одним движением головы наводить и сопровождать ракету класса "воздух-воздух" AIM-9X Sidewinder . Истребитель будет оснащен "стеклянной" кабиной пилота, новым комплексом программного обеспечения, обновленными системами радио и спутниковой связи, радиоэлектронной борьбы и разведки.

Несмотря на то, что программа закупок получила серьезную поддержку Белого дома, вероятно, найдутся законодатели, которые зададут правительству неприятные вопросы. Например, почему чиновники Пентагона, говорившие, что им позарез нужен истребитель пятого поколения F-35, теперь требуют больше F-15.

Судя по всему, борьба будет нешуточной. Компания "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), почуяв грозу, задействовала серьезные силы: пять сенаторов обратились с письмом к президенту Трампу, в котором назвали F-15X устаревшим. Опасность, по их мнению, в том, что замена парка, а не модернизация старых F-15, отвлечет бюджетные деньги от закупок F-35.

Программа оснащения ВВС США модернизированными F-15X – ответ на создание уникального российского гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал", предназначенного для ударов по надводным и наземным целям аэробаллистической ракетой с дальностью полета до двух тысяч километров при скорости 10 чисел Маха. БЧ может быть как обычной, так и ядерной.

Аналогов такому оружию в мире пока нет. Но американцы уже начали готовить свой ответ "Кинжалу": "Локхид Мартин" в 2018 году получила контракт на разработку гиперзвукового комплекса с аэробаллистической ракетой по проекту Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Именно это побудило Пентагон начать закупки истребители F-15Х.

Петр КАМНЕВ

Газета "Военно-промышленный курьер",