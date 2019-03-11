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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В США оценили наземные возможности ракеты "Циркон"

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Гиперзвуковая ракета "Циркон"
Гиперзвуковая ракета "Циркон".
Источник изображения: Минобороны РФ

Российское супероружие становится все лучше с каждым днем, и одно из них – гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон", пишет The National Interest, при этом предполагая, что это оружие потеряет в эффективности, если направить его на наземные цели.

Издание пишет, что противокорабельная ракета "Циркон" является очень грозным оружием, ее нельзя перехватить ни одним известным способом, оно может избежать обнаружения. В то же время в случае, если ракета будет переделана для наземного базирования, она может потерять свою эффективность, пишет The National Interest.

Издание предполагает, что боеголовка "Циркона" имеет вес не более 200 килограммов с учетом формы ракеты. Это делает ракету менее подходящей для атак наземных целей – тот же "Искандер-М" имеет полезную нагрузку около 700 кг, крылатая ракета "Калибр" – 450 кг. "Циркон" невозможно перехватить, но маловероятно, что он сможет уничтожить защищенные цели НАТО из-за своей маленькой боеголовки, считает портал.

Также указывается на сравнительно небольшую дальность для атаки наземных целей – 300-400 км. Этого хватит для противокорабельных целей, но если разместить "Цирконы" на земле, например, в Калининграде, то они не полетят дальше Польши, пишет NI.

В связи с этим "Цирконы", оставаясь грозным оружием, не так беспокоят, как заявленные возможности другого гиперзвукового оружия: "Кинжала" и "Авангарда".

В начале марта на Западе заявили, что российская гиперзвуковая ракета "Циркон" заметно быстрее, чем предполагали западные эксперты.

Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость более 9 махов и будет размещаться на надводных и подводных кораблях.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Искандер
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ГЗЛА
Калибр КР
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