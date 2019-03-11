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11.03.2019
bmpd.livejournal.com

15 китайских эсминцев проектов 052D и 055 в постройке на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае

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Оригинал взят у коллеги dambiev в 15 китайских эсминцев проектов 052D и 055 в достройке на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае

Эсминец проекта 052D " Гуйян" (бортовой номер 119), вошедший в состав ВМС НОАК 22 февраля 2019 года.

Помимо строящегося авианосца Тип 003 на китайской верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае строятся 15 надводных боевых кораблей для ВМС НОАК (эсминцы проекта 052D и эсминцы проекта 055).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
052D
Компании
Jiangnan Shipyard
Проекты
Авианосец
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1 комментарий
№1
11.03.2019 02:20
Как пирожки пекут китайцы свои эсминцы,вот только надежность оставляет желать лучшего, в частности качество стали.
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