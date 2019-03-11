15 китайских эсминцев проектов 052D и 055 в постройке на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае

Оригинал взят у коллеги dambiev в 15 китайских эсминцев проектов 052D и 055 в достройке на верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае

Эсминец проекта 052D " Гуйян" (бортовой номер 119), вошедший в состав ВМС НОАК 22 февраля 2019 года.

Помимо строящегося авианосца Тип 003 на китайской верфи Jiangnan Shipyard в Шанхае строятся 15 надводных боевых кораблей для ВМС НОАК (эсминцы проекта 052D и эсминцы проекта 055).