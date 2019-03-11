Войти
11.03.2019
Интерфакс-АВН

Порошенко считает вхождение в НАТО и ЕС "ключевой дорогой" Украины

320
0
0
Петр Порошенко и Ангела Меркель
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Он потребовал от конкурентов на выборах привести свои программы в этой части в соответствие с конституцией

Киев. 9 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Петр Порошенко утверждает, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции - не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - заявил П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против - действует вопреки конституции", - подчеркнул глава государства.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
Похожие новости
11.01.2018
Агрессивна как по форме, так и по содержанию
06.12.2017
Владимир Путин — причина эпохального провала России
24.03.2017
Путь Трампа к Путину лежит через НАТО
20.04.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России в первом квартале 2015 года
18.06.2009
Выбор для Украины
02.06.2008
Вид с Красной Пресни на Елисейские Поля. Владимир Путин впервые посетил Париж в качестве премьера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.03 14:22
  • 11
Создание воздухонезависимой энергетической установки для подводных лодок приостановлено
  • 11.03 14:19
  • 1
СМИ: ученые просят пользователей интернета найти все валуны на поверхности астероида Бенну
  • 11.03 14:18
  • 2
Восьмёрки на Луне
  • 11.03 14:18
  • 107
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 11.03 14:12
  • 1
Российские военные летом начнут госиспытания нового комплекса на базе "Тигра" с зенитными управляемыми ракетами
  • 11.03 14:05
  • 12
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 11.03 13:55
  • 1
Новый материал может быть использован для повышения бесшумности субмарин
  • 11.03 13:26
  • 1
Россия не готова к беспилотному транспорту
  • 11.03 12:56
  • 4
Министерство обороны России заключит контракты на вертолеты Ми-26Т2В и Ми-28НМ
  • 11.03 12:53
  • 5
Мобильный комплекс для пусков зенитных ракет пойдет на госиспытания в начале лета
  • 11.03 12:43
  • 16553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.03 12:28
  • 4
ВМФ России получит в апреле новый противопиратский корвет
  • 11.03 12:23
  • 2
Рогозин перед могилой Гагарина озаботился положением надписи "Роскосмос"
  • 11.03 11:40
  • 48
Источник: электрошасси "Платформа-О" для "Тополей" и "Ярсов" приняты на вооружение
  • 11.03 11:10
  • 1
Польский военный назвал Калининград российским военным пугалом