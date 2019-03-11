Порошенко считает вхождение в НАТО и ЕС "ключевой дорогой" Украины

Он потребовал от конкурентов на выборах привести свои программы в этой части в соответствие с конституцией

Киев. 9 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Петр Порошенко утверждает, что программы многих кандидатов в президенты Украины не соответствуют требованиям Конституции - не отражают курс страны на получение членства в Европейском Союзе и НАТО.

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", - заявил П.Порошенко на совете регионального развития Черкасской области в субботу.

По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против - действует вопреки конституции", - подчеркнул глава государства.