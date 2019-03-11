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11.03.2019
Интерфакс-АВН

Киев предлагает списки для обмена пленными в Донбассе, не соответствующие минским договоренностям, заявляют в Луганске

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2014 год. Украинские солдаты из батальона "Донбасс" в деревне Марьинка возле Донецка.
2014 год. Украинские солдаты из батальона "Донбасс" в деревне Марьинка возле Донецка.
Источник изображения: © AP Photo, Evgeniy Maloletka

Луганск. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Украинская сторона в ходе обсуждения обмена пленными в рамках работы гуманитарной подгруппы Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе предлагает списки удерживаемых лиц, которые идут вразрез с минскими соглашениями, заявила представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

"В вопросе достижения договоренности по освобождению незаконно удерживаемых лиц со стороны Украины выдвигаются требования и списки, которые идут вразрез с минскими соглашениями", - заявила О.Кобцева в субботу журналистам.

Она отметила, что в ходе обсуждения обмена пленными в Донбассе с украинской стороны "предлагаются списки российских политзаключенных, предлагаются варианты списков обмена на лиц, которые задержаны в Крыму". "Это - не минский процесс", - подчеркнула О. Кобцева.

"В рамках минского переговорного процесса мы обсуждаем людей, которые задержаны на территориях республик... и также мы готовы обсуждать и направляем на украинскую сторону список людей, в чьем освобождении мы заинтересованы, но диалога нет", - добавила представитель ЛНР.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
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