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11.03.2019
Известия.ru

СМИ увидели признаки подготовки Северной Кореи к запуску ракеты

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Баллистическая ракета "Ынха-3". Источник: 1tvnet.ru.

Спутниковые снимки объекта вблизи Пхеньяна, сделанные американской компанией DigitalGlobe, позволяют предположить, что КНДР готовится к запуску ракеты в ближайшем будущем. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщило National Public Radio.

Фотографии были сделаны 22 февраля, на них изображен объект, известный как Sanumdong. По данным издания, там Северная Корея собрала некоторые из своих межконтинентальных баллистических ракет и ракет для запуска спутников. На кадрах видны легковые и грузовые автомобили, припаркованные рядом с объектом. Также видны железнодорожные вагоны, рядом с которыми установлены два крана.

"Это действительно похоже на то, что северокорейцы находятся в процессе сборки ракеты", — приводит радиостанция слова эксперта Джеффри Льюиса из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее.

Публикация снимков происходит на фоне состоявшегося в конце февраля саммита президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который завершился без видимых результатов. В первый день, 27 февраля, главы государств провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

На следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. В Белом доме сообщили, что сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Позднее, 6 марта, стало известно, что на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в Северной Корее начались восстановительные работы.

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