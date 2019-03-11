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11.03.2019
Военное обозрение

Индия сообщает, почему Пакистан скрывает потерю F-16 и применение AMRAAM

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После боя в воздушном пространстве в районе индо-пакистанской границы в Индии указывают на то, почему Пакистан до сих пор не признал потери своего F-16, ранее приобретённого по контракту с США. Observer Research Foundation (ORF) публикует материал, в котором говорится, что признания потери самолёта Исламабадом не произошло по следующей причине: использование самолёта против ВВС Индии и объектов индийской армии на земле Пакистан "хочет скрыть от США".

Источник изображения: ВВС Пакистана

Отмечается, что американцы продавали F-16 Пакистану в рамках программы "Противодействие террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Заявлено, что в итоге Пакистан нарушил условия сделки с Соединёнными Штатами Америки и применил F-16 против Индии, в частности, сбив самолёт МиГ-21 и попытавшись сбить Су-30 индийских ВВС.

Из материала:

Пакистан поступательно пытается расширить возможности боевого применения F-16, который изначально приобретал под лозунгом борьбы с терроризмом.

Заявлено, что пакистанского посла в США попросили прокомментировать использование F-16 в воздушном бою 27 февраля. Посол отметил, что "если F-16 и применялись, то это стало вынужденной мерой в ответ на агрессию со стороны Индии". Фактически пакистанского дипломата заставили оправдываться за использование страной, которую он представляет, истребителей, приобретённых у США. По крайней мере, именно так ситуацию выставляют в Индии.

Напомним, что пакистанские пилоты F-16 применили против авиации индийских ВВС американские ракеты AIM-120 AMRAAM. По этому поводу в Нью-Дели также пытаются привлечь США к разбирательству. Основное разбирательство – на предмет того, прописаны ли в контракте возможности применения этих ракет в качестве атакующих вооружений в отношении авиации соседних стран, включая Индию.

При этом эксперты отмечают очевидное лукавство американо-пакистанского "антитеррористического" контракта. Поставка ракет класса "воздух-воздух" уж точно не укладывается в "антитеррористические" параметры, хотя бы потому что у "Аль-Каиды" на территории Пакистана и соседнего Афганистана нет боевой авиации.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
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