Пентагон пригрозил Турции "серьезными последствиями" из-за С-400
Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400, заявил пресс-секретарь минобороны США Чарльз Саммерс.
"Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", – приводит его слова ТАСС.
Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.
Москва заявляла, что попытки Вашингтона сорвать поставку С-400 Турции показывают слабость позиций США на рынке вооружений.
Ольга Никитина
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