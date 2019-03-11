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11.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон пригрозил Турции "серьезными последствиями" из-за С-400

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Источник изображения: MOD Russia/Global Look Press

Турция столкнется с "серьезными последствиями" в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит российские зенитные ракетные системы С-400, заявил пресс-секретарь минобороны США Чарльз Саммерс.

"Если Турция примет С-400, то это приведет к серьезным последствиям, если говорить о наших отношениях, военных отношениях с ними", – приводит его слова ТАСС.

Накануне министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что процесс развертывания российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.

Москва заявляла, что попытки Вашингтона сорвать поставку С-400 Турции показывают слабость позиций США на рынке вооружений.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
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Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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