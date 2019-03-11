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11.03.2019
ТАСС

Летные испытания ракеты "Союз-2.1в" завершат в 2019 году

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Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Двухступенчатая ракета легкого класса способна выводить грузы на низкую околоземную орбиту

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Летные испытания ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1в" планируется завершить в 2019 году. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Летные испытания ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1в планируется завершить в 2019 году", - отметили в РКЦ.

Ракета "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз- У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 года по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков ракет "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения. Ранее пуски ракеты-носителя класса "Союз-2.1в" в рамках испытаний проходили в 2013, 2015, 2017 и 2018 годах с космодрома Плесецк.

"Союз-2.1в" - двухступенчатая ракета легкого класса, которая может выводить грузы на низкую околоземную орбиту.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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