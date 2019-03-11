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11.03.2019
Газета.ru

Ракеты на границе: Запад пригрозил России

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В НАТО пообещали ответ на размещение Россией ракет у границы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал "выверенный и скоординированный" ответ в случае "перемещения Россией мобильных ракет вблизи границ НАТО". Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение США выйти из ДРСМД - прямой шаг к расшатыванию системы договоренностей в сфере международной безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США мобилизуют союзников на обвинение Москвы по ДРСМД.

Запад даст "выверенный и скоординированный" ответ в случае "перемещения Россией мобильных ракет вблизи границ НАТО" - пообещал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Глава альянса сделал это заявление в связи с обвинением Москвы в якобы нарушении пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при этом в очередной раз он не привел никаких доказательств своих слов, передает ФАН.

Двумя днями ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение США о выходе из ДРСМД меняет оперативную обстановку не в лучшую сторону. Данное заявление он сделал во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Глава государства также подчеркнул, что у границ России продолжается расширение военной инфраструктуры НАТО.

"Решение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - прямой шаг к расшатыванию всей системы договоренностей в сфере международной безопасности. Это, безусловно, меняет оперативную обстановку и, к сожалению, не в лучшую сторону", - заявил Путин.

Российский лидер добавил, что на фоне выхода США из ДРСМД он надеется на профессиональные и слаженные действия сотрудников ФСБ и их готовность решать стоящие перед ними задачи.

Чуть ранее немецкое издание Neues Deutschland выпустило материал, в котором указывало, что проекты НАТО в области вооружений, а также спекуляции о постоянной военной базе США в Польше в первую очередь обостряют напряженность в Европе и ведут к распаду региона на новые лагеря.

"Броня не создает мир! Стабильная архитектура безопасности в Европе может работать только с привлечением всех стран, включая Россию", - написал автор.

Он напомнил, что Польша считается образцовым членом НАТО. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил возможности размещения американских ракет на территории страны, передает НСН.

В середине февраля Путин в ходе выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию заявил, что Россия будет вынуждена в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Европе принять симметричные меры.

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе первой. Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.

В НАТО сочли неприемлемыми это заявление Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на это указала, что западные страны "теперь вдруг "поняли", что российское оружие существует "в объективе" и начали "догадываться", о чем предупреждали российские власти. Дипломат также пошутила, что

в НАТО якобы могли думать, что российская сторона "будет делать селфи" с альянсом после расширения объединения и выхода США из ПРО.

Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит российской стороне в том, что она не нарушала ДРСМД. При этом он высказал опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что "это катастрофа, особенно для нас".

"Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом - сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай Бог, гипотетически) на территории Украины", - заявил белорусский лидер.

В прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США дали указание представителям стран НАТО не посещать совместный брифинг МИД и Минобороны России по крылатой ракете 9М729.

"Мы инициировали показ той самой ракеты, которую американцы считают нарушением договора. Был приказ, у нас нет сомнений, что США сказали натовцам - не надо туда ходить", - заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, со стороны США "нечистоплотно" мобилизовывать союзников на обвинение России по ДРСМД.

"После этого мобилизовывать своих союзников на обвинение нас в сломе этого важнейшего документа не очень чистоплотно", - добавил дипломат.


Рафаэль Фахрутдинов

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Страны
Белоруссия
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Украина
Продукция
9М729
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