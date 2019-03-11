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11.03.2019
ТАСС

Женщины Севфлота состязались в плавании в военной форме и лыжных гонках с макетом автомата

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Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

В эстафетах приняли участие четыре женские команды, эстафета проводилась в четырех дисциплинах

МУРМАНСК, 8 марта. /ТАСС/. Соревнования женщин-военнослужащих прошли на Северном флоте (СФ) в преддверии Международного женского дня, сообщает в пятницу пресс-служба СФ.

"На Северном флоте состоялись комплексные военизированные эстафеты по плаванию и лыжным гонкам. Соревнования проводились между военнослужащими-женщинами", - сообщает пресс-служба флота.

В эстафетах приняли участие четыре женские команды, представляющие объединения и соединения СФ: армию ВВС и ПВО, армейский корпус, Центр материально-технического обеспечения и Кольское соединения ПВО. В плавательном бассейне в Североморске эстафета проводилась в четырех дисциплинах: плавание на дистанции 100 м брасом, вольным стилем, на спине и 50 м в военной форме одежды. А на местном стадионе состоялась женская военизированная лыжная эстафета - девушки бежали по 1600 м. "Участницы четных этапов проходили дистанцию с массогабаритным макетом автомата Калашникова за спиной", - сообщает пресс-служба.

Первое место в плавании завоевали представительницы армии ВВС и ПВО. По результатам лыжной эстафеты победу одержали спортсменки из армейского корпуса. Также в честь 8 марта женщины-военнослужащие СФ получили поздравления от командующего, адмирала Николая Евменова. Командующий отметил большой вклад, который вносят женщины своим самоотверженным трудом и усердием в боеспособность флота.

Как сообщает пресс-служба, женщины составляют 5% сил СФ, большинство из них являются рядовыми, матросами, сержантами и старшинами, порядка 300 имеют воинское звание офицера, мичмана или прапорщика. Из них самое высокое звание - подполковник медицинской службы - носят начальники отделений и главных медицинских специалистов Военно- морского клинического госпиталя. Представительницы прекрасного пола задействованы в медицинском обеспечении и в частях связи, РХБЗ, в системе тылового обеспечения и военторга.

Однако есть примеры женщин-военнослужащих в подразделениях специального назначения, в бригаде морской пехоты, мотострелковой и арктической бригадах, а больше всего военнослужащих женского пола проходит службу в объединении ВВС и ПВО. На Северном флоте есть и уникальный случай, когда женщина занимает должность командного состава: на спасательном судне "Михаил Рудницкий" четвертым помощником капитана служит Галина Иванина.

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