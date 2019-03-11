Эксперт рассказал о попытках США "выдавить" россиян из Арктики

В Соединенных Штатах приступили к реализации широкого круга мер, чтобы сократить отставание от России в освоении Арктики, рассказал в эфире телеканала Звезда эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

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По словам эксперта, американцы поняли, что проигрывают России в гонке за арктические территории, поэтому пытаются применить различные уловки, чтобы вернуть себе устойчивое положение в Заполярье.

США вдруг осознали, что оказались на обочине этой счастливой дороги жизни в Арктику, а там, впереди, находится Россия. И вот сейчас они стягивают все силы НАТО и заставляют их идти в Арктику, чтобы они пробили американцам путь

– сказал Кошкин.

Вашингтон не может смириться с тем, что остался не у дел в то время, когда льды стали отступать, и кладовая планеты начала открывать свои запасы, добавил он.

По словам Кошкина, США стали прибегать к нечестным действиям, пытаясь создать, в том числе и в информационном пространстве, "атмосферу выдавливания" россиян из Арктики.

На честную конкуренцию у них не хватает сил: уж слишком сильно они уступают России, в том числе и по количеству ледоколов.

У России 41 ледокол, а у США – 6, четыре из которых – под списание. А реально ходит только один – "Полярная звезда"

– пояснил эксперт.

Американцам необходимо срочно строить арктический флот, но у России флот атомный – такого на сегодняшний день нет ни у кого в мире, отметил он.

Кошкин также рассказал, что единственный действующий ледокол "Полярная звезда" используется американцами с большой осторожностью – если он сломается, то им придется просить о помощи Россию, а это будет "позором на весь мир".

По его словам, Вашингтон сегодня прилагает все силы, чтобы сократить отставание от России как в Арктике, так и в создании гиперзвукового оружия.