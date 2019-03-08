Армия США принимает на вооружение "проблемный" пистолет

В конце ноября сухопутные силы США начали поставку в войска нового пистолета М17, вооружив им бойцов 101-й воздушно-десантной дивизии в Форт-Кэмпбелл в Кентукки.

Источник изображения: Пресс-служба армии США

Новое оружие – это лишь третий по счету пистолет, который армия широко использует за последние 100 лет. Он заменит пистолет М9 [стандартный армейский пистолет, созданный на базе Beretta 92F – прим.ред.] и получит более широкое распространение, чем его предшественник, которой в основном использовался военнослужащими, выполняющими специальные или вспомогательные функции.

После 18 лет боевых действий, в ходе которых американские войска часто оказывались в условиях ближнего боя, вырабатывается новая концепция применения короткоствольного оружия, и это первый шаг Министерства обороны Соединенных штатов к повышению стандартов пехотной подготовки.

Решение вооружить десантников пистолетом в дополнение к их основному оружию вытекало непосредственно из реального боевого опыта солдат. Кроме того, мы передали командирам полномочия выдавать короткоствольное оружие по своему усмотрению

- сказал армейский чиновник в интервью вестнику Army Times.

Для сравнения, взвод в 101-й воздушно-десантной дивизии теперь имеет в своем распоряжении 46 M17, а не девять M9.

Однако расследование, проведенное офисом Директората по оперативному тестированию и оценки (DOT&E) в 2017 финансовом году показало, что M17 и его аналог, более компактный M18 (его закупают ВВС) имели постоянные проблемы во время тестирования.

Источник изображения: Пресс-служба армии США

Отчет DOT&E был составлен в период с апреля по сентябрь 2017 года, но проблемы, которые он задокументировал, не были выявлены до публикации документа в январе 2018-го.

Во время тестирования оружие случайно разрядилось — проблема, которая проявилась и в другой версии пистолета производства Sig Sauer. Производитель заявил об устранении проблемы, хотя предложенный метод, возможно, способствовал расщеплению двух спусковых механизмов во время тестирования, говорится в отчете DOT&E.

Обе версии пистолета имели проблему с так называемым "двойным выбросом" - когда вместе с гильзой во время стрельбы вылетал и следующий за ней неизрасходованный боеприпас. Армия создала группу по анализу первопричин, чтобы найти причину осечки, но, как отмечается в отчете, "на момент подготовки настоящего доклада этот анализ все еще продолжается".

Как "проблемный" M17, так и M18 демонстрировали большее количество задержек при стрельбе с патронами с цельнометаллической оболочкой по сравнению с боеприпасами специального назначения. Оба провалили среднее число циклов между отказами при использовании пуль с цельнометаллической оболочкой.

Представитель Sig Sauer сказал, что большинство из проблем, изложенных в докладе, относятся к раннему периоду испытаний оружия, и что с тех пор армия получила тысячи пистолетов этой конструкции.

Компания Sig Sauer выиграла контракт ценой $580 млн. на поставку модульных пистолетов M17s и M18s (MHS) в январе 2017 со своим пистолетом P320. Первоначальный объем поставки составит 270 тысяч полноразмерных и 7 тысяч компактных пистолетов для армии, а также 212 тысяч пистолетов для остальных сегментов вооруженных сил.

Армейская пресс-служба США заявила, что на данный момент все оружие, закупленное в рамках программы, отвечает всем требованиям безопасности и эксплуатации. Инциденты, вызвавшие повреждение спусковых механизмов, произошли только с двумя из примерно 10 000 приобретенных пистолетов и не были связаны с недостатками конструкции или проблемами производства.

Несмотря на проблемы, поднятые в докладе, M17 был высоко оценен в войсках.

ВВС США получили укороченную версию пистолета, М18. Они должны заменить последний из оставшихся в вооруженных силах Соединенных штатов культовый шестизарядный Smith&Wesson, который все еще используется после шести десятилетий службы (начиная с 1956 года).