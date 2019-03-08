Учебные самолёты T-X в США будут изображать "врагов" из ВКС РФ и ВВС Китая

Глава ВВС США заявил, что новые самолеты T-X могут быть чем-то большим, чем просто тренажёрами.

Хотя покупка T-X Black Diamond для замены более чем 50-летнего парка T-38 в качестве учебной машины по-прежнему остается главным приоритетом для этой программы, служба начинает изучать возможность приобретения этой многофункциональной машины для других целей.

Перспективный учебный самолет, возможно, будет выполнять функции легкого "ударника" или сыграет роль противника в эскадрилье "агрессоров". На неофициальном уровне есть несколько лиц, которые разрабатывают концепцию применения и продумывают, какими могут оказаться требования для разных версий.

- сказал генерал Майк Холмс, командующий военно-воздушными силами США.

В этом году ВВС США планируют заключить контракты с рядом компаний, которые проводят учебных бои, имитирующие действия противника, в том числе российских и китайских самолетов, состоящих на вооружении. Однако требования военно-воздушных сил Соединенных Штатов могут возрасти, что потребует покупки новых самолетов для эскадрилий "агрессоров".

Источник изображения: ВВС США

ВВС ранее испытывали для этой цели различные как реактивные, так и турбовинтовые самолеты, однако у T-X есть сразу несколько преимуществ.

Во-первых, он будет дешевой платформой. Вооруженные силы приобретают 350 машин, что снизит расходы на производство.

Во-вторых, за счет большого парка машин будут снижены расходы на эксплуатацию и логистику.

В-третьих, новый проект Боинга предназначен для имитации машин пятого поколения F-22 и F-35. Судя по всему, ему предстоит изображать российские Су-57 и китайские Chengdu J-20 и Shenyang J-31.

В-четвертых, он сочетает дешевизну турбовинтовых платформ со скоростью, маневренностью и возможностью установки широкого спектра систем и датчиков для проведения учебного боя.

Холмс также отметил, что Boeing с момента проектирования Black Diamond закладывал гибкую модификацию платформы, и с целью сократить производственные затраты, привлекал как новые производственные технологии, так и технологии, отработанные в коммерческом секторе компании.