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08.03.2019
ТАСС

"Вертолеты России" передали Минобороны 7 марта семь новых боевых вертолетов

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Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

Всего с начала года Воздушно-космическим силам было передано 13 новых боевых вертолетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал в четверг Министерству обороны РФ семь новых боевых вертолетов, включая Ми-35М, Ми-28УБ и Ми-28Н. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник", - сказали в холдинге. Там уточнили, что представители военного ведомства приняли новые машины на принадлежащем компании заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону.

Ранее "Вертолеты России" поставили в армию РФ четыре Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. Таким образом, всего с начала года Воздушно-космическим силам было передано 13 новых боевых вертолетов производства "Роствертола".

Как отметил глава холдинга Андрей Богинский, слова которого приводит пресс-службы, "Вертолеты России" продолжают работу "над улучшением летно-технических характеристик боевых вертолетов и обеспечением их приемлемой конечной стоимости как за счет сокращения собственных издержек, так и за счет работы с комплектаторами".

Новые вертолеты были переданы ведомству в рамках посещения завода "Роствертол" заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко. Ранее в четверг он заявил, что Минобороны РФ может заключить контракт на поставку 18 "Ночных охотников" новой модификации - Ми-28НМ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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