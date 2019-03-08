Войти
08.03.2019
Известия.ru

Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"

329
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Санузел не является для танкистов критической потребностью. Об этом заявил генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев, комментируя установку санузла в танке "Армата".

"Большая проблема заключается в том, что находиться в замкнутом пространстве продолжительное время очень тяжело — за бронёй, тем более в движении. Как бы там ни было комфортно с точки зрения подвески, всё равно хочется выйти и подышать свежим воздухом. И санузел в танке не является критической потребностью", — заявил эксперт в беседе с НСН. Маев также подчеркнул, что не представляет, как в танке, особенно в "Армате", можно разместить санузел.

Ранее 7 марта сообщалось, что танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе "Армата", санузлами. В феврале 2019 года сообщалось, что танк Т-14 "Армата" после доработки вышел в серийное производство. До конца года 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 поступят в войска.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ
Похожие новости
15.08.2018
"Армату" оснастят рельсотроном
29.12.2015
Получит ли модернизированный Т-90М "Прорыв-3" пушку от Т-14 "Армата"?
03.10.2013
Сделано в России
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
27.03.2012
"Армату" оснастят "цифровой" пушкой
26.03.2012
Минобороны утвердило проект "Армата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета