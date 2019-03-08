Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"

Санузел не является для танкистов критической потребностью. Об этом заявил генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Сергей Маев, комментируя установку санузла в танке "Армата".

"Большая проблема заключается в том, что находиться в замкнутом пространстве продолжительное время очень тяжело — за бронёй, тем более в движении. Как бы там ни было комфортно с точки зрения подвески, всё равно хочется выйти и подышать свежим воздухом. И санузел в танке не является критической потребностью", — заявил эксперт в беседе с НСН. Маев также подчеркнул, что не представляет, как в танке, особенно в "Армате", можно разместить санузел.

Ранее 7 марта сообщалось, что танкостроители оборудовали тяжелые машины, созданные на платформе "Армата", санузлами. В феврале 2019 года сообщалось, что танк Т-14 "Армата" после доработки вышел в серийное производство. До конца года 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16 поступят в войска.