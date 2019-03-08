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08.03.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получило семь новых боевых вертолетов, всего с начала года - 13

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Ударный вертолёт Ми-28НМ. Архивное фото
Ударный вертолёт Ми-28НМ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило семь новых боевых вертолетов - три Ми-28Н "Ночной охотник", два учебно-боевых Ми-28УБ и два транспортно-боевых Ми-35М, сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"На предприятии "Роствертол" холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" завершена процедура приема-передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов. Министерству обороны переданы два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник"", - сказали в четверг в пресс-службе.

Ранее в этом году военному ведомству были переданы четыре вертолета Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. Таким образом, с начала года ВКС РФ передано 13 новых вертолетов производства "Роствертола", отметили в холдинге.

По словам сотрудника пресс-службы, в четверг замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский осмотрели цех окончательной сборки, где производятся первые серийные вертолеты Ми-28НМ - глубоко модернизированная версия "Ночного охотника", которые должны быть переданы ВКС России в этом году.

"Обеспечение обороноспособности нашей страны является одним из ключевых приоритетов холдинга, поэтому мы не перестаем трудиться над улучшением летно-технических характеристик боевых вертолетов и обеспечением их приемлемой конечной стоимости как за счет сокращения собственных издержек, так и за счет работы с комплектаторами", - заявил А.Богинский, слова которого приводит пресс-служба.

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" предназначен для огневой поддержки передовых частей Сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожения воздушных целей. Он обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого ракетного вооружения, а также пушечной установкой.

Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. За счет этого достигается возможность обучения военных летчиков, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках".

Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Кроме того, Ми-35М имеет возможность перевозить людей и грузы внутри кабины.

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