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08.03.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон форсирует разработку гиперзвукового оружия

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Источник изображения: vpk-news.ru

В то же время министерство запросило меньше средств на укрепление ПРО по сравнению с 2018 годом.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства в разработку гиперзвукового оружия, сообщил журнал Foreign Policy.

Согласно тексту бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, министерство запросило у Конгресса выделить Агентству по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году. При этом, как сообщил журнал, возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.

В издании отметили, что бюджетный запрос идет вразрез с положениями новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, которая была представлена Трампом в январе, когда президент США подчеркнул необходимость наращивания потенциала противоракетной обороны.

По словам источников журнала в Пентагоне, бюджетный запрос "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже имеет необходимое финансирование.

Интерфакс отмечает, что бюджетный запрос будет опубликован в марте.

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