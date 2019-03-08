Пентагон форсирует разработку гиперзвукового оружия

В то же время министерство запросило меньше средств на укрепление ПРО по сравнению с 2018 годом.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение вкладывать средства в разработку гиперзвукового оружия, сообщил журнал Foreign Policy.

Согласно тексту бюджетного запроса Пентагона на следующий финансовый год, министерство запросило у Конгресса выделить Агентству по ПРО $9,4 млрд по сравнению с $9,9 млрд в 2018 году. При этом, как сообщил журнал, возрос запрос на выделение средств на исследование и разработку гиперзвукового оружия.

В издании отметили, что бюджетный запрос идет вразрез с положениями новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО, которая была представлена Трампом в январе, когда президент США подчеркнул необходимость наращивания потенциала противоракетной обороны.

По словам источников журнала в Пентагоне, бюджетный запрос "соответствует планам президента", а сокращение финансирования "не обязательно означает снижение уровня потенциала" ПРО. Они также пояснили, что ряд объектов ПРО США уже имеет необходимое финансирование.

Интерфакс отмечает, что бюджетный запрос будет опубликован в марте.