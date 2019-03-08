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08.03.2019
Военное обозрение

В Индии заявили о том, что Су-30 сбил одну из ракет AIM-120 AMRAAM

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Индийские СМИ продолжает публиковать множественные материалы о событиях 27 февраля в районе индо-пакистанской границы. Речь идёт о воздушном бое, в ходе которого ВВС Индии потеряли МиГ-21, а ВВС Пакистана – F-16. При этом официальный Исламабад потери самолёта не признаёт.

Источник изображения: ВВС Индии

В издании The Times of India вышла статья, в которой раскрываются новые подробности доклада, озвученного индийскими ВВС. В докладе говорится, что ракеты "воздух-воздух" американского производства самолёты F-16 ВВС Пакистана запускали с дистанции 40-50 км. Если ранее сообщалось, что Су-30 ВВС Индии удалось с помощью маневра уйти от поражения ракетой AIM-120 AMRAAM, то теперь говорится о том, что Су-30 смог сбить своим вооружением одну из таких ракет.

Из материала в упомянутом издании:

Если Су-30 удалось сбить ракету класса "воздух-воздух", то это по-настоящему поразительное событие. Ведь это почти всё равно, что сбить летящую пулю. В истории воздушных боёв не так уж много случаев, когда одной авиационной ракетой лётчик сбивал другую.

В The Times of India отмечается, что немало людей подвергают данные доклада ВВС Индии сомнению, и добавляется, что "никакого смысла преувеличивать успехи или скрывать потери нет". Из статьи:

Для командования сегодня крайне важно получить и представить истинную картину возможностей индийских ВВС.

В том же докладе содержатся сведения об уничтоженных террористах группировки "Джейш-и-Мохаммад" в Балакоте (Пакистан). Заявлено, что авиабомбы израильского производства SPICE-2000 "точно поразили цели, уничтожив не менее 250 боевиков". Ранее в Австралии были опубликованы спутниковые снимки, на которых поражения целей не просматривается. В Индии на это ответили заявлением о том, что SPICE-2000 не всегда полностью разрушают объект, в который попадают – "они могут уничтожать то, что находится внутри".

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Страны
Австpалия
Израиль
Индия
Пакистан
США
Продукция
AMRAAM
F-16
МиГ-21
Су-30
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