Трамп отменил указание об отчетности ЦРУ за потери среди гражданских лиц при ударах беспилотников

Вашингтон. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп распорядился отменить обязательную отчетность ЦРУ за потери среди мирного населения при нанесении ударов с использованием беспилотников, сообщили СМИ.

Указание о том, что директор ЦРУ должен ежегодно отчитываться о потерях среди гражданских лиц в результате атак беспилотников было дано предшественником Д.Трампа - Бараком Обамой 1 июля 2016 года.

Вместе с тем, распоряжение Д.Трампа распространяется только на невоенные структуры, такие, как ЦРУ, и не касается Пентагона, который должен отчитываться о гражданских жертвах в соответствии с требованием конгресса.

ЦРУ активно подключилось к нанесению беспилотниками ударов по террористическим группировкам и их объектам после событий 11 сентября 2001 года. В тот день в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона врезались три самолета, управляемые террористами, в результате погибли почти 3 тыс. человек.