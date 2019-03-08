Эксперт прокомментировал перехват самолета-разведчика США над Балтикой

В Минобороны заявили о перехвате самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтикой. О том, с чем связана активизация западной разведки, в эфире радио Sputnik рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Самолет-разведчик ВВС США RC-135 засекли над нейтральными водами Балтийского моря при приближении к границе России, его перехватил истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало видео перехвата в небе над Балтийским морем. На кадрах видно, как российский самолет приближается к американскому, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.

В перехвате участвовал Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После удаления иностранного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. О том, с чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Действительно, такие случаи бывают достаточно часто, а в весенний период обстановка обостряется. В наших войсках, в подразделениях более активно идет учебно-боевая подготовка, проводятся маневры, учения, вплоть до полковых. И это является интересом для любой разведки мира. НАТО проводит такие разведывательные полеты более интенсивно, чтобы получить какую-нибудь информацию. Казалось бы, какую информацию они могут получить в нейтральных водах, далеко от береговой черты. Но и фотоаппаратура может помочь, к тому же это радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Работают локационные станции, пеленгаторы. Все анализируется, чтобы понять, в каком состоянии находятся те или иные подразделения, выявляется общая обстановка", - сказал Владимир Попов.

Пятого марта сообщалось, что самолет RC-135V Rivet Joint ВВС США с бортовым номером 64-14845, базирующийся в Великобритании, провел разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей, несколько раз облетев указанный район.

Согласно данным ресурса Plane Radar, в среду у российских границ в районе Крыма и Калининграда зафиксировали три самолета-разведчика. В частности, британский RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет вблизи Калининградской области. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.