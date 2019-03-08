Войти
08.03.2019
РИА Новости

Эксперт прокомментировал перехват самолета-разведчика США над Балтикой

261
0
0
Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U
Сближение российского Су-27 с самолетом-разведчиком США RC-135U.
Источник изображения: © Фото : U.S. European Command

В Минобороны заявили о перехвате самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтикой. О том, с чем связана активизация западной разведки, в эфире радио Sputnik рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Самолет-разведчик ВВС США RC-135 засекли над нейтральными водами Балтийского моря при приближении к границе России, его перехватил истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135", - говорится в сообщении.

Минобороны опубликовало видео перехвата в небе над Балтийским морем. На кадрах видно, как российский самолет приближается к американскому, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.

В перехвате участвовал Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После удаления иностранного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. О том, с чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Действительно, такие случаи бывают достаточно часто, а в весенний период обстановка обостряется. В наших войсках, в подразделениях более активно идет учебно-боевая подготовка, проводятся маневры, учения, вплоть до полковых. И это является интересом для любой разведки мира. НАТО проводит такие разведывательные полеты более интенсивно, чтобы получить какую-нибудь информацию. Казалось бы, какую информацию они могут получить в нейтральных водах, далеко от береговой черты. Но и фотоаппаратура может помочь, к тому же это радиотехническая и радиоэлектронная разведка. Работают локационные станции, пеленгаторы. Все анализируется, чтобы понять, в каком состоянии находятся те или иные подразделения, выявляется общая обстановка", - сказал Владимир Попов.

Пятого марта сообщалось, что самолет RC-135V Rivet Joint ВВС США с бортовым номером 64-14845, базирующийся в Великобритании, провел разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей, несколько раз облетев указанный район.

Согласно данным ресурса Plane Radar, в среду у российских границ в районе Крыма и Калининграда зафиксировали три самолета-разведчика. В частности, британский RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет вблизи Калининградской области. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Швеция
Продукция
KC-135
Су-27
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Издания
Авиапанорама
Похожие новости
08.03.2019
Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-шпиона США
16.05.2016
Запад обеспокоило «растущее военное присутствие» России в Прибалтике
18.08.2014
Опасность высокого напряжения
31.03.2014
Белорусское небо будет под защитой
23.07.2008
Военный Фарнборо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.03 09:22
  • 2
В НАТО заявили о подготовке России к "крупномасштабной войне"
  • 08.03 08:41
  • 58
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 08.03 08:03
  • 6
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
  • 08.03 04:59
  • 1
Перспективные разработки не должны годами лежать в сейфах, заявил Путин
  • 08.03 04:16
  • 1
Авиация Балтфлота разбомбила корабли условного противника
  • 08.03 01:46
  • 1
В Белоруссии задумали запретить уклонистам выезжать за границу
  • 08.03 00:57
  • 4
Охрана Крымского моста усилена новыми катерами типа БК-16 Росгвардии
  • 08.03 00:42
  • 26
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 07.03 23:57
  • 11
Шойгу анонсировал пополнение ВМФ тремя подлодками
  • 07.03 23:35
  • 28
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 07.03 22:55
  • 6
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 07.03 22:06
  • 3
Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны
  • 07.03 22:01
  • 4
Россия вводит правила прохода иностранных военных кораблей по Севморпути
  • 07.03 20:48
  • 3
Крымчанки впервые приняли участие в женском танковом биатлоне
  • 07.03 17:11
  • 1
Svenska Dagbladet (Швеция): "Искандер" — это гораздо больше, чем просто баллистическая ракета