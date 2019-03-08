Эксперт прокомментировал перехват самолета-разведчика США над Балтикой
В Минобороны заявили о перехвате самолета-разведчика ВВС США RC-135 над Балтикой. О том, с чем связана активизация западной разведки, в эфире радио Sputnik рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Самолет-разведчик ВВС США RC-135 засекли над нейтральными водами Балтийского моря при приближении к границе России, его перехватил истребитель Су-27, сообщили в Минобороны.
"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик США RC-135", - говорится в сообщении.
Минобороны опубликовало видео перехвата в небе над Балтийским морем. На кадрах видно, как российский самолет приближается к американскому, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.
В перехвате участвовал Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После удаления иностранного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. О том, с чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.
Пятого марта сообщалось, что самолет RC-135V Rivet Joint ВВС США с бортовым номером 64-14845, базирующийся в Великобритании, провел разведку западных границ Ленинградской и Псковской областей, несколько раз облетев указанный район.
Согласно данным ресурса Plane Radar, в среду у российских границ в районе Крыма и Калининграда зафиксировали три самолета-разведчика. В частности, британский RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7291 совершил полет вблизи Калининградской области. Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Швеции GIV SP с бортовым номером 102002 также был замечен неподалеку от границ региона на высоте 13,7 километра.
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