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08.03.2019
Интерфакс-АВН

Китай приветствует сдержанную позицию Исламабада в ходе обострения отношений с Индией - замглавы МИД КНР

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Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойстве
Индии и Пакистану ради мира в регионе следует проявить по-истине верблюжье спокойстве.
Источник изображения: Partha Sarkar/Zuma/ТАСС

Пекин. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Китай озабочен нынешним обострением пакистано-индийских отношений и приветствует сдержанную позицию, занимаемую Исламабадом, заявил замминистра иностранных дел КНР Кун Сюанью.

"Китайская сторона в высшей степени обеспокоена нынешней ситуацией в пакистано-индийских отношениях, приветствует хладнокровие и сдержанность, которую с самого начала проявляет Пакистан, выступает за то, чтобы обе стороны путем диалога добились смягчения напряженности", - заявил китайский дипломат в ходе визита в Пакистан.

Его заявление приводит на своем сайте китайское внешнеполитическое ведомство в четверг.

Кун Сюанью отметил: "Китай и Пакистан связывают отношения стратегического партнерства, они последовательно оказывают друг другу взаимную поддержку в вопросах, касающихся их коренных интересов".

Он подчеркнул, что КНР выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран мира.

"Китай призывает пакистанскую и индийскую стороны не допускать действий, которые могут привести к эскалации напряженности, проявить гибкость и добрую волю, как можно скорее начать диалог, чтобы общими усилиями обеспечить мир и стабильность в регионе", - заявил замглавы МИД КНР.

Он отметил, что Китай готов играть конструктивную роль в этом процессе.

МИД сообщил, что в ходе визита Кун Сюанью встречался с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши, представителями армейского командования.

В конце февраля самолеты ВВС Индии нанесли удар по базе террористов на контролируемой Пакистаном территории Кашмира. Пакистан направил к месту событий свои ВВС, в ходе боестолкновений, по утверждению военного командования Пакистана, были сбиты два индийских самолета. Позднее пакистанская сторона передала Индии задержанного спасшегося летчика одного из самолетов.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
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