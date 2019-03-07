Отставить разговоры: у военных отобрали смартфоны

Путин запретил пользоваться смартфонами в армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военным передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах. Кроме того, военнослужащим нельзя иметь при себе гаджеты для передачи таких данных. Действие закона распространяется не на весь период службы в армии, а только на время непосредственного выполнения воинских обязанностей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете военнослужащим публиковать информацию о себе и своих сослуживцах в интернете, а также передавать данные СМИ. В частности, под запретом к разглашению оказалась информация, позволяющая определить ведомство, часть или раскрыть место несения службы. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

Помимо этого, теперь военные, находясь на службе, не смогут пользоваться приборами, с помощью которых можно распространять аудио-, фото-, видео- и геоданные. Таким образом, под запрет попадают телефоны, планшеты, навигаторы и т. д. Однако эти ограничения действуют только во время несения службы.

Подобные меры касаются "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части и так далее".

"Указанная норма является формально определенной, точной, не допускающей произвольного применения, так как затрагивает исключительно ограничение на распространение информации, связанной только со служебной деятельностью военнослужащих либо деятельностью воинских частей и организаций", - сообщается в пояснительной записке, подготовленной для рассмотрения закона в парламенте.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил ТАСС, что

военные могут пользоваться обыкновенными кнопочными телефонами, на которых нет камеры. За нарушение правил предусматривается дисциплинарная ответственность, контрактников же могут уволить.

В январе появилась информация о том, что министерство обороны РФ намерено ограничить в пользовании социальными сетями военнослужащих, находящихся в запасе. Подобные меры могут коснуться тех, кто был допущен к информации, содержащей государственную тайну.

Подписанный Путиным законопроект был внесен в Госдуму главой правительства Дмитрием Медведевым осенью 2018 года.

"Анализ деятельности Вооруженных сил РФ, в том числе - в Сирии - показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещенная ими в сети, применяется для информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Однако тогда запрет предлагалось не распространять на военнослужащих, ушедших в запас.

Законы, регламентирующие использование средств связи в армии, существуют во многих странах. В США, например, пользование телефоном для личных целей разрешено, однако в случае если военный будут размещать в социальных сетях информацию, которая имеет секретный характер, он может быть подвергнут военному трибуналу.

С февраля 2018 года российские армейские командиры получают защищенные мобильные устройства отечественного производства. Стоимость таких телефонов - 115 тыс. руб. Их выдают тем, кто имеют доступ к информации высшей категории секретности.

В военном ведомстве поясняли, что телефон полностью оправдывает свою цену - он способен выходить на зашифрованные линии военных коммуникаций России через гражданские сотовые сети, в том числе из-за границы. Аппаратная часть и операционная система этих устройств - полностью российские.

В мае 2017 года Минобороны предложило обязать российских военнослужащих отчитываться об информации, которую они публикуют в интернете и социальных сетях.

В частности, документ предполагал введение обязанности представлять сведения о размещении в интернете информации, относящейся к персональным данным военнослужащих, а также сведений, сделанных ими доступными к свободному поиску.

Анна Юранец