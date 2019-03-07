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07.03.2019
Военное обозрение

НАТО не будет прежним из-за давления США на Турцию по С-400 и F-35

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Американо-турецкое противостояние в структурах НАТО продолжает углубляться. Фактически Североатлантический альянс имеет дело с наиболее острым кризисом в военно-техническом сотрудничестве за последние несколько десятилетий. Турция настаивает на самостоятельности выборы поставщиков вооружений, исходя из собственной безопасности. Тем временем США не скрывают, что готовы диктовать свои условия при покупке военной техники и вооружений для всех остальных стран-членов альянса. Из-за заключения контракта по С-400 с Россией Турция попала под беспрецедентное давление. Как отмечают эксперты, такое давление говорит о том, что НАТО уже не будет прежним.

Высокопоставленный офицер НАТО и глава американских сил в Европе заявил во вторник, что в случае, если Турция примет решение о покупке российской системы ПВО, он порекомендует Пентагону отказаться от запланированной продажи Анкаре ударного истребителя F-35.

Источник изображения: f35.com

Свидетельствуя перед сенатским комитетом по вооруженным силам, генерал Кертис Скапаротти заявил, что "лучшим его военным советом" будет приостановить продажу Турции F-35 в случае приобретением этой страной российский системы ПВО С-400.

Если Турецкая республика поставит С-400 на вооружение, то, во-первых, вопрос в том, что он не совместим с системами НАТО и не совместим с нашей интегрированной системой противоракетной обороны. Второй имеет отношение к F-35. Эта покупка создает угрозу для всех наших самолетов, но особенно для F-35

- заявил Скапаротти.

Главное Управление оборонных закупок Турции подтвердило в конце декабря, что Анкара и Москва заключили контракт на приобретение и развертывание российской системы противовоздушной и противоракетной обороны большой дальности С-400 на турецкой территории.

Мой лучший военный совет будет заключаться в том, что мы не будем использовать F-35 — летать на нем или работать – в рамках сотрудничества с союзником, который работает с российскими системами, особенно системами ПВО

- добавил он.

Опасения по поводу решения Турции о закупке С-400 не новы. Официальные лица в США и Европе считают, что Россия может получить опасное количество информации об истребителе пятого поколения, если системы будут связаны.

Однако заявление генерала особенно примечательно тем, что он также возглавляет Объединенными вооруженные силы НАТО. Его комментарии появились через несколько недель после Мюнхенской конференции по безопасности, где вице-президент США Майк Пенс предупредил Турцию, о том, что

США не будут стоять в стороне, пока союзники по НАТО покупают оружие у наших противников. Мы не сможем обеспечить оборону Запада, если наши союзники будут зависеть от Востока

Турция была одним из партнеров в программе разработки "Молнии", заплатив за участие 175 миллионов долларов. Он планировала приобрести 100 многофункциональных ударных истребителей в течение срока деятельности программы, и ее первые пилоты F-35 уже начали подготовку вместе с американскими летчиками на базе ВВС Люка в Аризоне. Турецкие компании играют важную промышленную роль в программе как один из производителей центрального фюзеляжа и производитель дисплея кабины.

В тоже время, заместитель помощника ВВС США Хайди Грант считает, что в случае выхода (или вывода) Турции из программы, разрушительного воздействия на промышленную базу F-35 не будет.

Источник изображения: f35.com

В результате запланированных закупок С-400 Пентагон приступил к масштабному исследованию возможности вывода Турции с промышленной базы F-35. На данный момент в Турции находится команда, которая ведет переговоры с Анкарой по данному вопросу.

Я бы хотел надеяться, что они пересмотрят это решение по С-400, одной системе, из-за которой они потенциально могут лишиться многих других систем, в том числе одной из самых важных, которые мы им предоставляем

- подчеркнул Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Истребитель 5 поколения
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