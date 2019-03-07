Опыт холодной войны: как США сдержат российские танки

США возрождают программу времен холодной войны для сдерживания России

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу Assault Breaker времен холодной войны по сдерживанию России в Европе. Зачем создавалась старая программа и есть ли ей место в современности, разобралась "Газета.Ru".

В США задумались над возрождением Assault Breaker, по крайней мере, использовать наработки этой программы, созданной в годы холодной войны для сдерживания России в Европе, пишет Aviation Week. Assault Breaker должна была остановить рывок четырех гвардейских танковых армий Группы советских войск в Германии на Рейн и в дальнейшем предотвратить их выход на берега Атлантического океана.

Как ранее сообщало российское издание Defence.ru, важнейшей задачей армий стран НАТО в 1970-х - начале 1980-х годов оставалось сдерживание в случае конфликта на европейском театре военных действий атакующих крупных соединений бронетанковой техники - основной ударной мощи Сухопутных войск Советского Союза.

Количественное и качественное усиление советской фронтовой авиации и армейской ПВО, отмечает Defence.ru, сделало неэффективной принятую в НАТО доктрину подавления бронетехники средствами воздушного нападения. Даже внедрение нового поколения ПТРК и авиационного противотанкового оружия не обеспечивало требуемого баланса сил.

Качественным скачком в развитии стратегии НАТО стала выдвинутая доктрина воздушно-наземной операции, которая базировалась на последних достижениях радиоэлектроники и вычислительной техники.

Основным средством вывода из строя бронетехники противника на всю тактическую глубину фронта наряду с авиацией ставилось высокоточное оружие (ВТО). С его помощью решалась задача эффективного поражения точечных целей в глубине боевых порядков вместо обстрела площадей, поэтому системы вооружения, используемые для ее решения, получили соответствующее название.

Для решения этой задачи нужен единый разведывательно-ударный комплекс (РУК), в структуре которого объединены средства сбора информации о движении противника в глубине обороны, центр ее обработки для целераспределения имеющихся средств поражения и анализа достигнутых результатов, а также сами средства поражения.

"Программа Assault Breaker - первая программа разработки разведывательно-ударного комплекса министерством обороны США в 1980-х годах", - рассказал "Газете.Ru" экс-первый замначальника Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант доктор технических наук Александр Бурутин.

По словам военного, она предусматривала введение в его состав средств радиолокационного обнаружения танковых соединений в глубине боевых порядков (авиационных РЛС бокового обзора), централизованной системы целеуказания и средств поражения, среди которых выделялось две составные части: собственно самонаводящиеся и самоприцеливающиеся кассетные боевые элементы и средства их доставки к групповой цели.

"В качестве средств радиолокационного обнаружения танковых соединений предполагалось использование самолета боевого управления и целеуказания Northrop Grumman/Boeing E-8 Joint STARS, созданного на базе пассажирского лайнера Boeing 707-300", - пояснил "Газете.Ru" замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Как пояснил собеседник издания, РЛС самолета E-8 Joint STARS распознает и отслеживает положение и перемещение всех наземных средств, а также выполняет другие функции. Она распознает и классифицирует колесные и гусеничные средства передвижения при любых погодных условиях, а линии передачи данных обеспечивают поступление информации для наземных войск почти в режиме реального времени.

Самолет Е-8 был очень удачно опробован в 1991 году в операции "Буря в пустыне". Этот авиационный комплекс представляет собой большой шаг вперед по отслеживанию и управлению боевыми действиями наземных войск с такими же возможностями, какие самолеты ДРЛО и У Е-3 дают для воздушного боя.

Как и в прошлом варианте программы, пишет Aviation Week, в ее современной реинкарнации будут задействованы самолеты боевого управления и целеуказания E-8C JSTARS, а также стратегические бомбардировщики B-52H. Последние будут наносить ракетные удары по вторгшимся в страны Европы боевым бронированным машинам российской армии.

Американцы также планируют оснастить боеприпасы инфракрасными датчиками, которые в состоянии обнаружить танк. Предполагается, что каждый бомбардировщик будет иметь на борту 20 ракет.

Повторный запуск программы Assault Breaker связан с растущей мощью Китая и России, утверждают военные источники издания Aviation Week. Оснащение частей и систем по данной программе американских войск может занять до 10 лет.

Вполне возможно, что в обновленном варианте программы в качестве средств доставки и поражения предполагается использование не только авиационных ракет бомбардировщиков В-52Н, но и планирующих авиационных бомб типа CBU-971B, артиллерийских снарядов типа Smart-155, PI-SADARM, BONUS, крылатых ракет типа AGM-158 JASSM и RGM/UGM-109D, ракет ATACMS, M30, снарядов PC30 MLRS и MARS.

"Общей особенностью всех перечисленных носителей является то, что разброс кассетных боевых элементов производится над намеченной групповой целью на заданной высоте, обеспечивающей их целераспределение по машинам атакуемого подразделения", - напоминает Константин Макиенко.

Крыши моторно-трансмиссионного отделения боевых бронированных машин являются наименее защищенным участком. К тому же, благодаря тепловому излучению двигателя, она обладает устойчивым контрастом с фоном в инфракрасном диапазоне. Поэтому поиск и атаку танков и БМП сверху в полной мере удается реализовать, используя управляемые кассетные боевые элементы с инфракрасными сенсорами, выброшенные над целью.

"Мне представляется, что возрождение программы Assault Breaker на современном этапе повлечет за собой совершенно неэффективные траты американского военного бюджета. Они могли бы быть направлены Пентагоном на более полезные программы.

К примеру, на поддержку ветеранов вооруженных сил США", - полагает Бурутин.

"И самое главное - перспективы войны НАТО и России с применением только обычных средств поражению выглядят сегодня совершенно иллюзорными. И очень трудно, а практически и невозможно сформулировать военно-политические цели подобного конфликта. В настоящее время, хотя отношения России с США и их союзниками оставляют желать лучшего, противоречий, способных вызвать широкомасштабную войну, просто нет" - заключает военачальник.

Отдел "Армия"