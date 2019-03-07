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07.03.2019
ЦАМТО

Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

ЦАМТО, 6 марта. Зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

По его словам, "тем надежнее должна быть ваша работа. И конечно, как и в прежние времена, сейчас, может быть, еще и больше стараются влиять на соответствующие процессы в нашей стране. Поэтому работа должна быть эффективной, ежедневной и строиться на современных методах работы".

В.Путин отметил, что "особенно это касается защиты данных о разработках, испытаниях и производстве российских перспективных систем вооружений, а также о передовых технологиях военного и двойного назначения. Контроль здесь должен быть самым строгим и тщательным. Но, разумеется, уважаемые коллеги, хочу подчеркнуть и обратную сторону этой медали. При этом, как сейчас говорят, этот контроль должен быть "умным". Искусственных препятствий, барьеров для использования мощного задела, созданного в оборонной сфере в интересах гражданских отраслей, решения задач развития, создавать не нужно. Не нужно повторять ошибок прошлого, когда многие перспективные разработки годами лежали в сейфах из-за формально исполняемых режимов секретности. Вообще, нужно к этому гибко подходить, внимательно смотреть на реальные вещи, а не на формальные".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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