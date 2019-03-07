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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Производство гражданской продукции на оборонных заводах обсудили специалисты под эгидой ВПК РФ

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Медицинская техника
Медицинская техника.
Источник изображения: google.com

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Вопросы, связанные с производством медицинских изделий предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК), обсуждены на выездном заседании межведомственного координационного совета коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ.

"Ключевой темой стало формирование комплексного подхода при разработке, испытаниях, производстве и продвижении на рынок высокотехнологичных медизделий", - сказано в сообщении пресс-службы холдинга "Швабе".

От холдинга на заседании выступил заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин. Он представил доклад, посвященный обеспечению регионов РФ передвижными медицинскими комплексами (ПМК) в рамках реализации федерального проекта "Развитие первичной медико-социальной помощи".

И.Ожгихин отметил, что одна из основных задач национальных проектов в области здравоохранения - увеличение продолжительности жизни населения.

"Особенно остро эта задача стоит перед удаленными малонаселенными регионами. Одно из оптимальных решений здесь - это передвижные мобильные комплексы. По предварительным данным Минздрава России, на ближайшие три года потребность регионов в ПМК составит более 1 300 единиц. Предприятия ОПК, в том числе "Швабе", обладают всеми необходимыми ресурсами и компетенциями для создания и оснащения таких комплексов высокотехнологичным медоборудованием", - сказал Иван Ожгихин, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Заседание состоялось на базе Федерального медико-биологического агентства России. Здесь же была организована выставка профильной продукции. В частности, холдинг "Швабе" представил ряд своих медицинских изделий: автоматический наружный дефибриллятор АНД А15, мобильный инкубатор BONNY, а также телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ "Кардиометр - МТ" и корректор артериального давления АВР-051.

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